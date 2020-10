Pierwsza od 30 lat obniżka ratingu Nowego Jorku i stanu Nowy Jork

Agencja ratingowa Moody’s po raz pierwszy od trzech dekad obniżyła ratingi kredytowe Nowego Jorku oraz stanu Nowy Jork z powodu osłabienia ich gospodarek przez pandemię koronawirusa.

Moody’s Investors Service obniżył ocenę wiarygodności kredytowej największego pod względem liczby ludności miasta USA i stanu, w którym się ono znajduje, o jeden poziom do Aa2. Stało się to w momencie kiedy Nowy Jork poinformował o największej liczbie zakażeń koronawirusem od maja. Eksperci agencji ostrzegli, że powrót do normalności gospodarek miasta i stanu może potrwać długo.