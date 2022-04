Pierwsza runda wyborów prezydenckich we Francji za nami

Tak więc w drugiej turze wyborów za 2 tygodnie zmierzą się - podobnie jak w poprzednich wyborach prezydenckich we Francji w 2017 roku - Macron i Le Pen. 5 lat temu w pierwszej rundzie Macron zdobył 24,01 proc., zaś Le Pen 21,3 proc. W drugiej rundzie Macron pokonał Le Pen zdobywając 66,1 proc.

Kurs EUR/USD nie reagował w jakiś silniejszy sposób na wynik pierwszej tury wyborów we Francji. W piątek EUR/USD zamknął się na poziomie 1,08777, dziś po godz. 9-tek kurs tej pary walutowej wynosił 1,08818. Kurs amerykańskiego dolara wobec japońskiego jena wyszedł dziś na nowy najwyższy poziom od 2015 roku i był o milimetry od swego szczytu z czerwca 2015. Jeśli go pokona to znajdzie się na najwyższym poziomie od 20 lat, co nie zdarzyło się na tej parze walutowej w ciągu minionych przynajmniej 50 lat. Najwyżej od 1,5 roku był dziś kurs amerykańskiego dolara względem dolara tajwańskiego. Złoty dziś rano lekko słabł (EUR/PLN +0,31 proc., USD/PLN +0,14 proc.). Kurs dolara do rosyjskiego rubla, która to waluta Rosji w okresie minionego miesiąca odrobiła prawie całość wojennych strat, rósł dziś rano o 6,07 proc.

Piątkowa sesja na rynku akcji w USA miała dosyć zróżnicowany charakter. Z jednej strony S&P 500 i Nasdaq Composite lekko spadły (o odpowiednio -0,27 proc. i 1,34 proc.), ale średnia przemysłowa Dow Jonesa dla odmiany wzrosła o 0,4 proc. Swój kolejny historyczny rekord ustanowiła Dow Jones Utilities Average, natomiast Dow Jones Transportation Average zamknęła się na najniższym od pół roku poziomie.

Na giełdach Azji i Oceanii dziś rano przeważały spadki. Najsilniejszy notował Hang Seng (-3,29 proc.). Na drugim biegunie był indonezyjski JCI (+0,41 proc.), który ustanowił dziś po raz kolejny swój nowy historyczny rekord.

W Europie najsilniej dziś rano tracił rosyjski RTS (-4,77 proc.). Turecki XU100 był dziś na najwyższym poziomie w swej historii. Niemiecki DAX tracił dziś rano 0,68 proc., zaś francuski CAC 40 0,16 proc. WIG-20 zyskiwał dziś rano +0,44 proc. odbijając się z najniższego od 3 tygodni poziomu.

W wielu krajach rentowności 10-letnich obligacji skarbowych ustanawiały dziś swe nowe cykliczne rekordy. W Azji i Oceanii z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Australii, Indonezji, Indiach, Korei Południowej i Singapurze. Rentowności 10-latek rządu USA wyszły dziś na najwyższy poziom od stycznia 2019. Z nowymi cyklicznymi szczytami rentowności 10-latek mieliśmy też do czynienia na wielu europejskich rynkach.

Ceny kontraktów na ropę naftową spadały dziś rano o ponad 2 proc. zbliżając się do swoich minimów z okresu minionego miesiąca. W piątej najwyżej od 11 lat były ceny kontraktów na uran na Comexie. Swój historyczny rekord ustanowiły w piątek ceny kontraktów na owies. Do poziomu swego szczytu z 2018 roku doszły ceny kontraktów na sok pomarańczowy.

Kurs bitcoina względem USD spadał dziś rano o 0,84 proc.