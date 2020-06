Pierwsze polska firma może skorzystać z płynnościowego wsparcia EBOiR

Działający na rynku farmaceutycznym Pelion jest pierwszą polską firmą, która może skorzystać z płynnościowego wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jak poinformował w piątek EBOiR, Pelion ma do dyspozycji do 110 mln zł z tzw. pakietu solidarnościowego.

Pożyczka przeznaczona jest na zapewnienie krótkoterminowej płynności finansowej w warunkach dużej zmienności rynku w okresie epidemii koronawirusa - podkreślił EBOiR. W ocenie banku, dzięki wsparciu Pelion będzie mógł skutecznie zarządzać potrzebami kapitałowymi w swoich liniach biznesowych.

Firma należy do Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji i jest największym hurtowym i detalicznym dystrybutorem produktów farmaceutycznych w Polsce i na Litwie - przypomniał EBOiR

Przyjęte przez EBOiR pakiety pomocowe przewidują udzielenie w latach 2020 i 2021 do 21 mld euro wsparcia na zachowanie przez firmy płynności finansowej, by skuteczniej walczyć z gospodarczymi skutkami epidemii.

Jak podkreślił bank, Pelion planuje użyć pożyczki jako bufora płynnościowego przed możliwą na jesieni tego roku drugą falą epidemii.

Grzegorz Zieliński, EBRD Regional Director, Central Europe and the Baltic states, said:

W walce z długoterminowymi skutkami epidemii koronawirusa niezwykle ważne jest, by już teraz podejmować działania zapobiegające przyszłym szkodom - podkreślił regionalny dyrektor EBOiR Grzegorz Zieliński. Pelion daje przykład takiego myślenia w przód - dodał.

Nowe narzędzie EBOiR, pozwalając zbudować płynnościowy bufor pozwoli nam skutecznie działać na rzecz pacjentów i klientów - podkreślił z kolei prezes Peliona Jacek Szwajcowski, cytowany w komunikacie EBOiR.