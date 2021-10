Pierwszy amerykański fundusz dający ekspozycję na bitcoina, choć tylko przez kontrakty futures na kryptowalutę, potrzebował tylko dwóch dni, aby osiągnąć ponad 1 mld USD aktywów.

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), który we wtorek zadebiutował na NYSE, na koniec środowej sesji zarządzał 1,1 mld USD. To najszybciej przekroczona granica 1 mld USD aktywów w historii funduszy ETF.

fot. Bloomberg

Pojawienie się funduszu dającego ekspozycję na najpopularniejszą kryptowalutę miało swój udział we wzroście jej wartości w środę do rekordowych 66974,77 USD. Z drugiej strony, drożejący bitcoin promował także inwestycję w ETF, którego akcje drożały na zamknięciu sesji w środę o 3,2 proc. do 43,28 USD.