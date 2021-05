Pierwszy od 2,5 roku spadek globalnego zadłużenia

W pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano pierwszy od 2 ½ roku spadek globalnego poziomu zadłużenia. Odczyt ma jednak dwie twarze. Jedna, to spadek zadłużenia na rynkach rozwiniętych, druga, wzrost do nowego rekordu w przypadku rynków rozwijających się.

Jak informuje Reuters powołując się na dane Institute of International Finance (IIF), całkowity globalny dług zmniejszył się o 1,7 bln USD schodząc do poziomu 289 bln USD. Instytucja podkreśla, że za ponad połowę spadku odpowiadał sektor finansowy, zaś dług generowany przez rządy nadal rósł.

Estymacje IIF wskazują, że zadłużenie rynków wschodzących powiększyło się o 600 mld USD do rekordowej wartości ponad 86 bln USD. Zauważalne było przy tym wyhamowanie dynamiki wzrostu. Stosunek zadłużenia do PKB w przypadku rynków wschodzących wzrósł do 60 proc. z 52 proc. przed pandemią. W skali całego świata relacja ta wzrosła w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. o zaledwie 1 proc. do ponad 360 proc.

Tymczasem w 2020 r. globalny wskaźnik zadłużenia do PKB podskoczył o ponad 36 pkt procentowych.