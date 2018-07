Pierwszy salon gier na automatach Totalizatora Sportowego uruchomiono w Bydgoszczy

Pierwszy salon gier na automatach Totalizatora Sportowego otwarto w Bydgoszczy w ramach programu pilotażowego - poinformowała PAP w środę spółka. Dodała, że wkrótce uruchomi kolejne punkty. Z informacji PAP wynika, że w połowie lipca ma być uruchomiony salon w Warszawie.

TS docelowo zamierza w ciągu czterech-pięciu lat wprowadzić na rynek nawet 38 tys. automatów współpracujących z centrum zarządzania informatycznego i dostępnych w salonach gier w całym kraju.



"Totalizator Sportowy uruchamia salony do gry na automatach. Pierwszy z nich otwarto w Bydgoszczy, a wkrótce nastąpi uruchomienie kolejnych. Powstał on w tzw. modelu hybrydowym, przy działającej już kolekturze. Jeszcze w tym miesiącu powstaną też kolejne salony (w tym niehybrydowe). W ten sposób realizujemy zapowiedzi sprzed miesiąca o uruchomieniu pilotażu, podtrzymujemy też wszystkie założenia biznesowe, które wówczas zaprezentowano" - poinformowało w środę PAP biuro prasowe spółki.



Zaznaczono, że "w ramach funkcjonowania salonów weryfikowane jest ukończenie przez uczestnika gry 18. roku życia, jest to podstawowy warunek uczestnictwa w grze", a "potencjalni klienci będą także mieli do czynienia np. z mechanizmami kontroli swojej aktywności w grze".



Jak podano, obowiązująca "ustawa zabrania m.in. prowadzenia reklamy gier na automatach, przewidując w tym zakresie bardzo ograniczone wyjątki". "Zasady dotyczące gier na automatach są zbliżone do zasad obowiązujących w przypadku reklamy kasyn. W związku z powyższym Totalizator Sportowy rekomenduje zwrócenie szczególnej uwagi na każdą informację, zdjęcie lub materiał graficzny, które będą miały związek z salonami gier na automatach. Powyższe wskazówki dotyczą zarówno przedstawicieli mediów, blogerów, jak i osób prywatnych, w szczególności zamieszczających informacje w mediach społecznościowych. W przypadku wątpliwości radzimy przed publikacją zasięgnąć pomocy prawnej lub zrezygnować z publikacji" - czytamy w komunikacie.



W bydgoskim salonie konieczne jest zarejestrowanie się, w tym celu trzeba wypełnić formularze dot. danych użytkownika: imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, pada też pytanie o źródła utrzymania, a także złożyć oświadczenie, czy jest się osobą zajmują eksponowane stanowiska w państwie lub nie.



Przed skorzystaniem z gier na automatach trzeba też zadeklarować dzienne i miesięczne limity kwot oraz czasu, jaki ewentualnie chce się przeznaczyć na grę. W razie wyczerpania się limitu, maszyna zablokuje możliwość gry.



Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że uruchomienie salonu gier na automatach w Warszawie planowane jest na połowę lipca.



Totalizator o zamiarze uruchomienia pilotażu gier na automatach poinformował pod koniec maja. "Celem pilotażu jest zdobycie wiedzy o oczekiwaniach i preferencjach klientów oraz doświadczeń w implementacji nowych przepisów w zakresie gier hazardowych. Rozrywka na automatach w salonach gier w Polsce stanie się bezpieczna. Gry będą prowadzone w oparciu o przejrzyste zasady na certyfikowanych maszynach, a gwarancje właściwego działania usługi zapewni centralny system informatyczny, do którego podłączone będą urządzenia należące do TS. Automaty oraz system informatyczny będą zabezpieczone przed niepowołaną ingerencją, a gracze chronieni zgodnie z najwyższymi standardami" - głosił wydany wówczas komunikat.



Podkreślono wtedy też, że TS wprowadza gry na automatach w oparciu o znowelizowaną ustawę o grach hazardowych, realizując monopol państwa w tym zakresie. Poinformowano, że pracami na centralnym systemem zarządzania, rejestrem gracza, infrastrukturą i automatami do gry zajęły się państwowe spółki WZŁ nr 1, PWPW i Exatel. Podano też zamówiono 300 automatów marki Merkur Gaming, produkowanych przez jednego z czołowych liderów tej branży.



Totalizator Sportowy jest spółką Skarbu Państwa; jest właścicielem marki LOTTO. Działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Dysponuje siecią ponad 16 tys. punktów sprzedaży oferujących różne produktów loteryjne. Spółka powstała, by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań spółki doszło przekazywanie funduszy na kulturę narodową.