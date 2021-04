Pies-robot w nowojorskiej policji wzbudza kontrowersje

Kosztował 74 tys. USD, waży 35 kg, jest wyposażony w kamery i dwukierunkowy systemem komunikacji. Pies-robot widzi także w nocy.

Od niedawna nowojorski departament policji (NYPD) ma na wyposażeniu psa-robota, co wywołało duże zainteresowanie w mediach, ale wzbudziło też kontrowersje i krytyczne głosy polityków. Nagranie z akcji aresztowania na Manhattanie z udziałem psa-robota zwanego Digidog opublikowane w sieci obejrzano 8 mln razy. Nie brak opinii uznających robota za „przerażającego’’. Wiele osób zastanawia się, czy jest on w ogóle potrzebny.

„To nieprzyzwoite, że NYPD nadal trwoni pieniądze na inwazyjne technologie policyjne, podczas gdy tak wielu ludzi zmaga się z niezaspokojeniem podstawowych potrzeb. Te pieniądze powinny być zainwestowane w naszą społeczność, a nie w nowe sposoby szpiegowania nas” — napisał na Twitterze członek Senatu Nowego Jorku, Brad Hoylman.

Wcześniej dziennik „The New York Times” opisał akcję policji z udziałem Digidoga w dzielnicy Bronx. Dwóch mężczyzn było tam przetrzymywanych jako zakładnicy. Przestępcy grozili im bronią i torturowali. Jedna z ofiar zdołała zbiec i powiadomiła funkcjonariuszy. „Policja zdecydowała, że nadszedł czas, by użyć Digidoga, psa-robota ze ślizgowym chodem, wyposażonego w kamery i reflektory wbudowane w jego konstrukcję oraz dwukierunkowym systemem komunikacji, który pozwala sterującemu nim zdalnie funkcjonariuszowi widzieć i słyszeć, co się dzieje wokół robota” — napisał „NYT”.

Policja twierdzi, że dzięki robotowi można ocenić, jak bezpieczne dla funkcjonariuszy jest przystąpienie do akcji w obliczu zagrożenia. „Ten model robota jest testowany w celu oceny jego możliwości w porównaniu z innymi używanymi przez naszą jednostkę służb ratowniczych i saperów” — wyjaśniło dowództwo NYPD.

Robota wyprodukowała firma Boston Dynamics, kosztował 74 tys. USD, waży 35 kg i widzi także w nocy.