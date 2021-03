Kreml uważa, że zaproszenie przez Elona Muska do rozmowy Władimira Putina przez aplikację Clubhouse to zwykłe nieporozumienie biorąc pod uwagę, że miliarder nie kontynuował tematu.

14 lutego Musk zwrócił się z pytaniem po angielsku i rosyjsku przez oficjalne konto Kremla na Twitterze, czy Władimir Putin chciałby porozmawiać z nim przez aplikację Clubhouse. W kolejnym wpisie po rosyjsku zaznaczył, że „byłby to wielki zaszczyt porozmawiać” z prezydentem Rosji.

Dzień później Kreml pozytywnie zareagował na zaproszenie. Podczas konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że propozycja szefa Tesli jest rozważana.

- Generalnie, to oczywiście bardzo interesująca propozycja, ale musimy zrozumieć, co oznacza, co jest proponowane – mówił wówczas przypominając, że prezydent Putin nie korzysta osobiście z mediów społecznościowych i nie ma na nich kont.

Elon Musk, fot. Bloomberg

Obecnie Kreml uważa, że nie ma już o czym mówić.

- Ewidentnie doszło do pewnego nieporozumienia – powiedział dziennikarzom we wtorek Pieskow. – Najprawdopodobniej, sprawa jest już zamknięta – dodał.