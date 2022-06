PIMCO ostrzega rząd USA przed wpędzaniem Rosji w niewypłacalność

Szefowie PIMCO wskazali na straty, które mogą ponieść amerykańskie fundusze emerytalne jeśli w przypadku ogłoszenia niewypłacalności Rosji zostaną zmuszone do odpisania wartości posiadanych jej obligacji, twierdzą źródła Bloomberga. Kolejnym argumentem było to, że ogłoszenie niewypłacalności pozwoli Rosji zatrzymać rezerwy walutowe, które w przeciwnym przypadku byłyby wypłacane wierzycielom.

fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że PIMCO ma ekwiwalent 1,8 mld USD w obligacjach Rosji. Ekspozycję na Rosję przez swapy ryzyka niewypłacalności ma także największy fundusz spółki.

Sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę uniemożliwiły jej spłatę długu zagranicznego. Choć ma pieniądze na regulację długu, to nie może ich skutecznie przekazać zagranicznym wierzycielom z powodu odmowy obsługi transferu przez zachodnie banki i instytucje. To przybliża Rosję do ogłoszenia jej pierwszej niewypłacalności, w przypadku długu zagranicznego, od 1917 roku.