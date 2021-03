Pacific Investment Management (PIMCO) nie będzie inwestować w największego prywatnego operatora portów w Indiach z powodu jego kontrowersyjnego projektu węglowego w Australii, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Należące do niemieckiego Allianza PIMCO nie uczestniczyło w sprzedaży obligacji Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. o wartości 500 mln USD w styczniu. Obligacje, które już posiada, będzie trzymać do terminu wykupu.

Plany PIMCO wynikają z tego, że australijska spółka górnicza Adani - w zeszłym roku przemianowana na Bravus Mining & Resources - realizuje projekt uruchomienia wydobycia 10 mln ton węgla opałowego rocznie w Carmichael. Allianz należy do ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, które zobowiązały się do prowadzenia neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla portfeli inwestycyjnych do 2050 r. W styczniu niemiecka grupa zapowiedziała, że ograniczy inwestycje w akcje i obligacje firm, które nie czynią wystarczających postępów w realizacji tego celu.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗