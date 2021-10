Ping An Insurance zanotował ponad 30-proc. spadek zysku w III kw.

Ping An Insurance, największy ubezpieczyciel w Chinach, zanotował 31,2-proc. spadek zysku netto w trzecim kwartale. Powodem były mniejsze przychody z inwestycji z sektora nieruchomości.

Zysk netto firmy zmniejszył się do 3,69 mld USD w ciągu trzech miesięcy do 30 września, według obliczeń Reutersa opartych na dokumentacji giełdowej Ping An Insurance.