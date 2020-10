Pionierzy specjalnego programu już w Tajlandii

39 osób przyleciało do Bangkoku z Szanghaju — poinformowały władze portu lotniczego Suvarnabhumi w Tajlandii.

To pierwsi zagraniczni turyści od kwietnia, kiedy zakazano lotów komercyjnych w związku z epidemią koronawirusa. Przybyli jako pionierzy programu specjalnej wizy turystycznej, opracowanego przez władze Tajlandii w celu ożywienia sparaliżowanej turystyki. Turyści przybywający do Tajlandii, którzy zobowiązują się do pobytu przez co najmniej 30 dni, otrzymują specjalne 90-dniowe wizy, które mogą być dwukrotnie przedłużane. Po przybyciu muszą dwa tygodnie przebywać na kwarantannie w hotelu lub szpitalu, a także trzy razy uzyskać negatywny wynik testów na obecność koronawirusa. Dopiero wtedy będą mogli swobodnie się poruszać.