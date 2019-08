Piotr Woźny dostał narzędzia

Minister od smogu został szefem funduszu, który ma miliardy na proekologiczne inwestycje.

Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze, został w piątek mianowany przez ministra środowiska prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje „PB”, że jest faworytem w konkursie, w którym pokonał m.in. Artura Michalskiego, obecnego zastępcę prezesa NFOŚiGW (czytaj>>Minister od smogu walczy o fundusz). Przez ostatnie miesiące, po odejściu wieloletniego prezesa Kazimerza Kujdy, w randze p.o. prezesa funduszem kierował Marek Ryszka i jeszcze do niedawna to on był pewnym kandydatem na fotel prezesa.

Zobacz więcej Jak bumerang: Ostatnio Piotr Woźny, znany głównie jako pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze, lub po prostu „minister od smogu”, pełnił w NFOŚiGW funkcję wiceprezesa. Po paru miesiącach powraca w większym wymiarze - jako szef instytucji. fot. WM, Puls Biznesu

Piotr Woźny w obecnym rządzie pełnił już wiele funkcji - jest m.in. członkiem rady naukowej podległego Ministerstwu Cyfryzacji Instytutu Łączności i pełnomocnikiem ministra przedsiębiorczości i technologii ds. informatyzacji. Był m.in. wiceministrem cyfryzacji oraz wiceministrem przedsiębiorczości i technologii, a w 2018 r. wiceprezesem NFOŚiGW. Kiedy w styczniu tego roku odchodził z ostatniego stanowiska, w kuluarach mówiło się o konflikcie z ówczesnym prezesem Kazimierzem Kujdą. Niespełna miesiąc później wyciek informacji o współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL zmiótł ze stanowiska prezesa. Od kilku miesięcy szykował się do odejścia z funkcji pełnomocnika ds. Czystego Powietrza. Nasi informatorzy wskazują, że skłaniało go do tego to, że na gruncie legislacji wszystkie założone projekty zostały przyjęte, m.in. ulga podatkowa na wymianę kotłów, i pełnomocnik odczuwał znużenie brakiem realnego wpływu. Objęcie kierowniczego stanowiska w funduszu taki wpływ daje. NFOŚiGW to bowiem finansowe ramię ministra środowiska - jest głównym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. Zarządza rządowymi programami związanymi z ochroną środowiska. Ostatnio flagowym programem PiS, dotyczącym walki ze smogiem (Czyste Powietrze), na który w perspektywie 10 lat rząd chce przeznaczyć 1,3 mld zł (to pieniądze, które fundusz rozdysponuje na wymianę pieców i termomodernizacje dla właścicieli domów jednorodzinnych). Niedawno fundusz zapowiadał także inwestycje w geotermię i inne odnawialne źródła energii, a także ciepłownictwo, m.in. w ramach programu Energia+. Z puli zarządzanych przez fundusz pieniędzy przyznawane są dotacje lub niskooprocentowane pożyczki na konkretne projekty - zarówno samorządom, jak też firmom, a ostatnio także gospodarstwom domowym. Głównym źródłem przychodów NFOŚiGW są opłaty i kary środowiskowe — w 2018 r. z tego tytułu miał 1,6 mld zł przychodów. Zarządza też potężną pulą dotacji i pożyczek zagranicznych na projekty środowiskowe, w tym z funduszy UE, i ma udziały w spółkach, m.in. w Geotermii Podhalańskiej. W ciągu 30 lat istnienia NFOŚiGW zainwestował blisko ćwierć biliona zł.