PiS przesuwa publikację list kandydatów do Sejmu i Senatu

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że przesunie na przyszły tydzień publikację kompletnych list kandydatów do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu.

Po zakończeniu ubiegłotygodniowego posiedzenia Komitetu Politycznego PiS, na którym zatwierdzono kompletne listy wyborcze, politycy ugrupowania wskazywali, że zostaną one zaprezentowane po ogłoszeniu wyborów przez prezydenta Andrzeja Dudę. We wtorek prezydent podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów w niedzielę, 13 października. W piątek postanowienie opublikowano w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że formalnie ruszyła kampania wyborcza.



"Kompletne listy miały być zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu, ale ze względu na to, że w mijającym tygodniu sporo się działo, kierownictwo postanowiło przesunąć termin publikacji list na przyszły tydzień" - poinformował PAP jeden ze sztabowców PiS.



Prawo i Sprawiedliwości przedstawiło w połowie lipca "jedynki" na najbliższe wybory. Liderami list wyborczych tej partii będą m.in.: Jarosław Kaczyński - w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki - w Katowicach. W okręgu podwarszawskim "jedynką" został szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, a szef KPRM Michał Dworczyk w Wałbrzychu.



W piątek dotychczasowy marszałek Sejmu Marek Kuchciński złożył rezygnację z tej funkcji. Miało to związek z informacjami o jego lotach służbowych. Nowym marszałkiem została dotychczasowa szefowa MSWiA Elżbieta Witek.



Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w piątek, że premier Morawiecki powierzył obowiązki w MSWiA ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu. Szef rządu zwrócił się też do prezydenta Dudy o powołanie Kamińskiego na nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji. "Minister nadal będzie koordynował pracę służb specjalnych" - zaznaczył Müller.