PKB Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie spadł w kwietniu

Według danych zaprezentowanych w poniedziałek przez Narodowy Urząd Statystyczny (ONS) w kwietniu 2022 r. gospodarka Wlk. Brytanii skurczyła się o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym podczas gdy oczekiwano wzrostu o 0,1 proc. po spadku o 0,1 proc. w marcu.

Z raportu wynika, że głównym hamulcowym był sektor usług, w którym szczególnie słabo wypadł segment opieki zdrowotnej spadając o 5,6 proc. Gdyby nie to gospodarka prawdopodobnie urosłaby o 0,1 proc.

ONS podkreśla, że mimo najwyższej od lat inflacji, gospodarstwa domowe wykazywały wysoką odporność, na co wskazuje sięgający 2,6 proc. wzrost branż skierowanych na konsumentów, napędzany wzrostem sprzedaży detalicznej.

Oczekuje się, że szczyt inflacyjny przypadnie najwcześniej w październiku, kiedy to po raz kolejny mają pójść w górę rachunki za energię, co sugeruje dalsze zaostrzanie polityki pieniężnej przez Bank Anglii. Do kolejnej podwyżki stóp może dojść już w najbliższy czwartek (16.06). Spekulacje zakładają wzrost referencyjnej stawki do 1,25 proc., najwyższego poziomu od 2009 r. W przyszłym roku mają one – zgodnie z prognozami – przekroczyć poziom 3 proc.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ocenia, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,6 proc., a w przyszłym roku wyhamuje do 0,0 proc. co jest najsłabszą projekcją na 2023 rok wśród wszystkich krajów Grupy 20 z wyjątkiem Rosji.