Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w sierpniu o 0,4 proc. po spadku o 0,1 proc. w lipcu, pisze Reuters.

„Gospodarka ożywiła się w sierpniu, gdy bary, restauracje i festiwale skorzystały z pierwszego pełnego miesiąca bez ograniczeń COVID-19 w Anglii” - skomentował odczyt Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w urzędzie Office for National Statistics.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wydał we wtorek prognozę, która wskazuję, że Wielka Brytania jest na dobrej drodze do osiągnięcia w 2021 roku najlepszych wyników gospodarczych spośród krajów grupy G7. Wzrost PKB miałby sięgnąć 6,8 proc. W ubiegłym roku był to rekordowy spadek o 9,7 proc.