PKN Orlen: modelowa marża rafineryjna spadła w lipcu prawie o połowę

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spadła w lipcu do 18,5 dol. na baryłce z 34,4 dol. w czerwcu, czyli o ok. 47 proc. - poinformował we wtorek koncern. Spadek marż to efekt prognozowanego pogorszenia warunków dla branży rafineryjnej - ocenia PKN Orlen.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w kwietniu br. roku była na poziomie 20,5 dol., w maju wzrosła do 24,3 dol., a w czerwcu do 34,4 dol., by w lipcu spaść niemal o połowę - wynika z danych, opublikowanych przez spółkę. Prognozowane pogorszenie warunków dla branży rafineryjnej widoczne jest m.in. w spadku modelowej marży rafineryjnej - wskazał Orlen.