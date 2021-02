PKN Orlen planuje w czerwcu ogłosić partnera przy transakcji przejęcia Grupy Lotos - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"W czerwcu ogłosimy nazwę partnera przy przejęciu Grupy Lotos, a do końca 2021 roku chcielibyśmy zamknąć całą transakcję, pod warunkiem, że uda się do tego czasu wydzielić rafinerię w Gdańsku do osobnej spółki" - powiedział PAP Biznes prezes Obajtek.