PKN Orlen planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej przy Terminalu Paliw w Sokółce

PKN Orlen planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,25 MW wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą na terenie Terminala Paliw w Sokółce (Podlaskie). Spółka ogłosiła we wtorek zapytanie ofertowe na realizację inwestycji w formule zabudowy "pod klucz".

Oferty w ramach tego postępowania można składać do 25 listopada – poinformował w ogłoszeniu PKN Orlen. Jak podano w opublikowanej dokumentacji, przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe wykonanie prac we wszystkich branżach "polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą na terenie Terminala Paliw w Sokółce, w miejscowości Orłowicze".