PKN Orlen przedstawi w październiku nową strategię rozwoju, w której określi zasady wypłaty dywidendy, a także podejście do długofalowych procesów inwestycyjnych, powiązanych z aktualną sytuacją makroekonomiczną - poinformował prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

"Już w październiku zaprezentujemy nową strategię rozwoju @PKN_ORLEN" - oznajmił we wtorek na Twitterze szef PKN Orlen. "Określimy w niej zasady wypłaty dywidendy, a także nasze podejście do długofalowych procesów inwestycyjnych, które będą powiązane z aktualną sytuacją makroekonomiczną" - podkreślił Obajtek.



Z końcem kwietnia PKN Orlen informował, iż trwają prace nad nową długoterminową strategią, która będzie miała perspektywę do 2030 r. Koncern zapowiadał, że zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie tego roku, a dokument będzie zawierał główne kierunki i cele rozwoju Grupy Orlen na kolejne lata. Odpowiadając wówczas na pytania PAP dotyczące aktualizacji priorytetowych celów rozwojowych Grupy Orlen, biuro prasowe PKN Orlen przypomniało, że obowiązującą tam dotąd strategią jest dokument z grudnia 2018 r.



"W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęliśmy prace nad nową długoterminową strategią, która będzie miała perspektywę do 2030 r. Obejmie potencjalnie nowe obszary rozwoju PKN Orlen, a także wszystkie obecne segmenty biznesowe, które już dziś są elementem naszej strategii, w tym budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o energetykę niskoemisyjną, m.in. rozwój morskich elektrowni wiatrowych czy dostosowywanie stacji Orlen do sprzedaży paliw alternatywnych" - informował PAP w kwietniu PKN Orlen.



"Zakończenie prac nad nową strategią planujemy w drugiej połowie 2020 r." - dodał wówczas płocki koncern. Jak zapowiedział, spółka opublikuje wówczas "główne kierunki i cele rozwoju Grupy na kolejne lata". PKN Orlen zwrócił uwagę, że "Grupa Orlen, jak i cała branża paliwowa oraz energetyczna, stoi przed szeregiem wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi, technologicznymi, klimatycznymi i regulacyjnymi". "Wyzwania te traktujemy jako szansę na rozwój i transformację biznesu w kierunku budowy koncernu multienergetycznego" - oświadczył wtedy płocki koncern.



Informując w kwietniu o pracach nad strategią PKN Orlen zapewnił, iż "przygląda się uważnie m.in. trendowi produkcji coraz bardziej ekologicznych paliw - biopaliwa, paliwa z recyklingu, rozwojowi nowej mobilności - w tym napędy alternatywne, m.in. zasilane z Odnawialnych Źródeł Energii, gospodarce obiegu zamkniętego - innowacyjne tworzywa z odzysku czy cyfryzacji produkcji - automatyzacja i digitalizacja".



W grudniu 2018 r. PKN Orlen opublikował główne kierunki rozwoju Grupy Orlen na lata 2019-22. W zaktualizowanej wówczas strategii koncernu przyjęto m.in.: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream (rafineria, petrochemia, energetyka - PAP), a także konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia.