PKN Orlen rozważa inwestycje w energetykę wiatrową na Litwie

Jak sprecyzował Obajtek na konferencji prasowej z ministrem energii Dainiusem Kreivysem, koncern jest zainteresowany koncesjami na offshore na Bałtyku i jest w przededniu inwestycji w ponad 50 MW lądowych mocy wiatrowych wokół Możejek. „Omówiliśmy inwestycje w OZE, także w morskie farmy wiatrowe - poinformował minister Kreivys.

fot. Bloomberg

Prezes PKN Orlen ocenił, że lądowa farma wokół Możejek powinna powstać w ciągu dwóch lat. Zapowiedział, że Orlen wystartuje w aukcji na koncesje na morskie farmy wiatrowej o mocy 700 MW w litewskiej części Bałtyku, ale także będzie startować w dalszych postępowaniach, które litewski rząd będzie ogłaszać w 2024 i 2025 r.

Obajtek spotkał się też w poniedziałek z premier Litwy Ingridą Szimonyte. Jak poinformował Orlen, rozmowy były poświęcone przede wszystkim dywersyfikacji i bezpieczeństwu energetycznemu.

Daniel Obajtek przypomniał na konferencji, że rafineria w Możejkach nie jest już zależna od rosyjskiej ropy, trafia tam ropa np. z Arabii Saudyjskiej czy Afryki. Zaznaczył, że Możejki zapewniają bezpieczeństwo całego regionu, jeśli chodzi o dostawy ropy i produkcję paliw, a produkty z rafinerii trafiają nawet na Ukrainę.

Zdaniem Dainiusa Kreivysa faktyczna dywersyfikacja w Możejkach i zabezpieczenie przez Orlen dostaw saudyjskiej ropy do tej rafinerii to „duże osiągnięcie”.

Obajtek podkreślał z kolei, że przy dalszych zakupach ropy dla Możejek „nie widzimy możliwości współpracy ze stroną rosyjską”. „Wszyscy płacimy cenę za wojnę, ale nie możemy wspierać poprzez zakupy agresji rosyjskiej” - dodał.

Orlen w rafinerii w Możejkach realizuje inwestycję w pogłębiony przerób ropy szacowaną na 641 mln euro. Obecnie koncern jest na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2024 r.

PKN Orlen to największa polska firma, działająca w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. Największym pojedynczym udziałowcem jest Skarb Państwa, który ma 27,52 proc. akcji. Kapitalizacja to obecnie ok. 32 mld zł. PKN Orlen ma sześć rafinerii - w Polsce, Czechach i na Litwie; rocznie przerabia 29,5 mln ton ropy naftowej. Ma też największą liczbę stacji paliw w Polsce; posiada je także na kilku innych rynkach w Europie - m.in. w Czechach i na Słowacji. Na swojej stronie podaje, że obsługuje ponad 15 mln klientów stacji paliw w regionie. Ponadto, koncern sprzedaje 40 produktów petrochemicznych do ponad 60 krajów.