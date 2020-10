PKN Orlen: sztuczna inteligencja zweryfikuje tankowane pojazdy

PKN Orlen, dzięki podpisaniu umowy ze startupem Veturai, w ramach Programu GovTech Polska, wykorzysta sztuczną inteligencję do opracowania systemu, pozwalającego uprościć i zautomatyzować dotychczasowy sposób identyfikacji tankowanych pojazdów - podał koncern.

Informując w piątek o projekcie, PKN Orlen wyjaśnił, że firma Veturai została wyłoniona w otwartym konkursie, realizowanym w ramach Programu GovTech Polska. Do programu zgłosiło się ponad 100 uczestników, a ponad 50 podmiotów przygotowało ofertę "z propozycją odpowiedzi na wyzwanie" płockiego koncernu.



"PKN Orlen aktywnie angażuje się w rozwój segmentu detalicznego, stawiając m.in. na współpracę z polskimi startupami. Jej celem jest pozyskanie nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki podpisaniu umowy w ramach programu GovTech, koncern wykorzysta sztuczną inteligencję AI oraz wizję komputerową w celu opracowania funkcjonalności, która pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu identyfikacji tankowanych pojazdów" - oznajmiła w komunikacie spółka.



Dyrektor biura innowacji PKN Orlen Patrycja Panasiuk podkreśliła, iż od lat koncern "pozostaje branżowym liderem rozwiązań mobilnych". "Jako pierwsi na polskim rynku wdrożyliśmy aplikację pozwalającą klientom biznesowym na łatwe i przejrzyste zarządzanie transakcjami flotowymi. Sukcesem, szczególnie w dzisiejszych realiach i zmianach zachowań związanych z epidemią, okazała się uruchomiona aplikacja mobilna, pozwalająca klientom indywidualnym na dokonywanie płatności bezpośrednio przy dystrybutorze" – powiedziała Panasiuk, cytowana w informacji PKN Orlen.



"Wierzymy, że udział programie GovTech i rozpoczęcie współpracy z firmą Veturai pozwoli na dalszy rozwój innowacyjnych technologii i zwiększy satysfakcję i bezpieczeństwo naszych klientów" - dodała.



PKN Orlen zaznaczył, że umowę ze startupem Veturai, specjalizującym się we wdrażaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję AI oraz wizję komputerową, podpisano "w celu zwiększenia wygody użytkowników aplikacji mFLOTA". "W ramach nawiązanej współpracy firma będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie pilotażu i wdrożenie mechanizmu automatycznej identyfikacji pojazdu wspierającego istniejący system obsługi transakcji poprzez aplikację mFlota" - przekazał w komunikacie płocki koncern.



Jak wyjaśnił PKN Orlen, "opracowywana funkcjonalność pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów", przy czym "system opierać się będzie na skanowaniu specjalnie zaprojektowanych znaczników holograficznych umieszczonych na szybie pojazdów, które w połączeniu z modelem samouczących się algorytmów zweryfikują cechy pojazdów przypisanych do kart flotowych".



PKN Orlen zwrócił uwagę, że Program GovTech Polska wykorzystuje formułę konkursową, która jest "alternatywą dla klasycznego postępowania przetargowego oraz sposobem na stworzenie skutecznego modelu pozyskiwania najnowszych technologii dla administracji publicznej oraz spółek Skarbu Państwa". Nie tylko pomaga wprowadzić sektor publiczny na ścieżkę rozwoju opartą o innowacje i nowoczesne technologie, ale też stwarza optymalne warunki do wdrażania najlepszych pomysłów utalentowanych jednostek z naszego kraju w sektorze publicznym" - podał koncern.



PKN Orlen wskazał jednocześnie, iż "celem programu jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami MŚP, start-upami, środowiskiem naukowym oraz samymi obywatelami". "Wszystkimi, którzy chcą znaleźć najbardziej innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań" - oświadczył płocki koncern, odnosząc się do idei Program GovTech Polska