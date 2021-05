PKN Orlen wybuduje za ok. 13,5 mld zł do 2024 r. kompleks Olefiny III

Za ok. 13,5 mld zł PKN Orlen wybuduje do 2024 r. w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie) kompleks instalacji Olefin III. Jego uruchomienie planowane jest w 2025 r. Według spółki, realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie.

fot. Wojciech Krynski/FORUM

Jak poinformował PKN Orlen, "zgodę na realizację inwestycji, dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin" wyraziła w poniedziałek rada nadzorcza spółki, a projekt jest częścią Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez płocki koncern jeszcze w 2018 r. "Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13,5 mld zł. Zakończenie fazy budowy inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r., a uruchomienie produkcyjne kompleksu Olefin III na początek 2025 r. Spółka szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie" - przekazał w komunikacie PKN Orlen. Jak oznajmił płocki koncern, "w związku z projektem została utworzona spółka Orlen Olefiny sp. z o.o., w ramach której planowana jest realizacja projektu". "W ramach realizacji projektu zakłada się pozyskanie dofinasowania w postaci Pomocy Publicznej dla osiągnięcia akceptowalnego poziomu efektywności ekonomicznej projektu. Trwają także prace w zakresie pozyskania finansowania dla projektu w formule project finance" - podano w informacji. PKN Orlen podkreślił, że dzięki zgodzie rady nadzorczej spółki możliwe będzie podpisanie umowy na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC - Engineering, Procurement, Construction and Commissioning z preferowanym oferentem, to jest ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie lub spółką powołaną przez przedmiotowe spółki do realizacji umowy EPCC jako generalnego wykonawcy, po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych. Jak zapowiedział płocki koncern, w związku z poniedziałkową decyzją rady nadzorczej, spółka podpisze z preferowanym oferentem porozumienie odnośnie kontynuacji negocjacji umowy EPCC oraz umów licencyjnych. W połowie 2018 r. PKN Orlen informował, iż zarząd spółki zatwierdził Program Rozwoju Petrochemii do 2023 r., którego budżet szacowano wówczas na ok. 8,3 mld zł. Jak podawał wcześniej płocki koncern, zatwierdzony program, dotyczący segmentu petrochemicznego zakłada m.in. realizację budowę kompleksu Pochodnych Aromatów, rozbudowę zdolności produkcyjnych fenolu, a także rozbudowę kompleksu Olefin. Informując o Programie Rozwoju Petrochemii, PKN Orlen przewidywał, że szacowany roczny wzrost zysku operacyjnego EBITDA po zakończeniu wszystkich planowanych inwestycji może wynieść ok. 1,5 mld zł. W strategii PKN Orlen do 2030 r. założono, że segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy Orlen pochodzących z przerobu ropy naftowej. Jako cel zapisano m.in. "umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej", oceniając, iż będzie to możliwe "dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe". "Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów, zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16 proc. do około 25 proc." - informował płocki koncern, prezentując strategię Orlen2030. W dokumencie tym zapowiedziano, że nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały - do 2030 r. Grupa Orlen osiągnie moce w recyklingu, przede wszystkim plastików, na poziomie do 0,4 mln ton, a także będzie również wdrażać technologie gospodarki obiegu zamkniętego.