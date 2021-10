PKN Orlen zbuduje stacje tankowania wodoru w Poznaniu, Katowicach i we Włocławku

PKN Orlen w ramach "Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)", jednego z największych krajowych projektów produkcji wodoru, zbuduje dwie stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilną stację we Włocławku. Koncern otrzymał prawie 2 mln euro unijnego wsparcia na ten cel.

Informując o przedsięwzięciu PKN Orlen podał, iż bezzwrotne dofinansowanie inwestycji przez Komisję Europejską, w kwocie blisko 2 mln euro, będzie pochodziło z unijnego programu CEF Transport Blending Facility, wspierającego rozwój paliw alternatywnych. Koncern zapowiedział, że "prace związane z budową stacji tankowania wodoru rozpoczną się na przełomie 2021 i 2022 r."

"PKN Orlen, zgodnie ze strategią, konsekwentnie inwestuje w przyjazne środowisku technologie wodorowe. W ramach +Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)+, jednego z największych krajowych projektów pod względem wielkości produkcji wodoru, koncern zbuduje dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilną stację we Włocławku" - oznajmił w czwartkowym komunikacie koncern. Wspomniał jednocześnie, iż do 2030 r. planuje budowę ponad 50 stacji tankowania wodoru w całej Polsce.

"Jesteśmy nowoczesnym koncernem, wpisującym się w globalny trend rozwoju innowacyjnych, a przy tym ekologicznych technologii, które wytyczają nam drogę do zrównoważonego biznesu. Jedną z nich jest technologia wodorowa. To przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace nad jej rozwojem, ponieważ chcemy zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym perspektywicznym segmencie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu.

Obajtek przypomniał, iż w ramach grupy Orlen w Trzebini, Włocławku, a następnie w Płocku, powstaną huby wodorowe, przy czym koncern podejmuje równolegle współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi – potencjalnymi odbiorcami wodoru. "Stacje tankowania wodoru, które zamierzamy zbudować, stanowią kolejny, naturalny krok w realizacji naszych biznesowych celów" – podkreślił prezes PKN Orlen.

Koncern zapowiedział, że jego pierwsze ogólnodostępne, całodobowe stacje, na których można będzie zatankować wodór, zostaną zbudowane w Poznaniu i Katowicach, z kolei we Włocławku powstanie stacja modułowa. "Będą one przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu" - zaznaczono w informacji. Jak podano, "planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi".

PKN Orlen wyjaśnił, że zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg/dzień, co pozwala na przejechanie ok. 300 km, a np. pojemność zbiorników samochodów osobowych typu Toyota Mirai wynosi z kolei ok. 5 kg wodoru, co umożliwia pokonanie blisko 600 km. Koncern wskazał jednocześnie, że "zastosowanie ekologicznej technologii wodorowej w transporcie znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia poziomu hałasu w miastach".

W środę w Płocku ponad 20 podmiotów, instytucji i uczelni podpisało list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której liderem będzie PKN Orlen. Wśród sygnatariuszy dokumentu, oprócz samego koncernu, znaleźli się m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Toyoty Motor Poland.

Według PKN Orlen, zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych wpisuje się w jego strategię i dążenie do osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r.

Na świecie działa obecnie 36 dolin wodorowych w 20 krajach, w tym ponad 20 w Europie. Poziom inwestycji w obszarze istniejących już tego typu struktur to ponad 32 mld euro. Mazowiecka Dolina Wodorowa ma powstać do końca pierwszego kwartału 2022 r. Uczestniczące w niej podmioty, instytucje i uczelnie mają współpracować nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, koordynować projekty badawcze oraz stworzyć system rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych.