PKO BP: do końca roku ok. 15-16 proc. inflacji

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że inflacja CPI w sierpniu wyniosła rok do roku 16,1 proc., a miesiąc do miesiąca 0,8 proc.

Jak zaznaczyli analitycy banku, do wzrostu inflacji przyczyniły się wszystkie główne kategorie poza paliwami, których ceny spadły o 8,3 proc. mdm. Przerwane zostało hamowanie inflacji bazowej (w ujęciu mdm), przez co wskaźnik CPI bez żywności i energii w ujęciu rocznym najprawdopodobniej wzrósł w sierpniu do 9,9 proc. rdr z 9,3 proc. w lipcu.

Wskazali, że paliwa obniżyły wskaźnik inflacji rdr o 0,8 pp, ale pozostałe kategorie ze znaczną nawiązką zniwelowały ten spadek.

Zwrócili uwagę, że w sierpniu ponownie przyspieszył wzrost cen w kategoriach bazowych. "Wskazuje to na dalsze przerzucanie przez firmy rosnących kosztów na konsumentów i uporczywość szoku inflacyjnego" - ocenili.

Jak szacują, „płaskowyż inflacyjny” przesunie się w górę. Do końca roku inflacja CPI pozostanie na poziomie ok. 15-16 proc. rdr.

Ich zdaniem, na początku roku kluczowe znaczenie dla procesów inflacyjnych będzie miała polityczna decyzja o skali podzielenia kosztów zwyżki cen energii między gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa energetyczne oraz budżet państwa.

Dodali, że środowe dane GUS (szczególnie wzrost inflacji bazowej) przesuwają bilans ryzyka dla zmiany stopy procentowej NBP z 0-25 pb na 25-50 pb na wrześniowym posiedzeniu.