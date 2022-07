PKO BP: do września inflacja będzie oscylować w granicach 15 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Inflacja do września oscylować wokół 15 proc., a do końca roku nieznacznie obniży się do ok. 13,5 proc. - prognozuje bank PKO BP. Dodano, że lipcowe dane dot. inflacji wspierają scenariusz szybkiego końca cyklu podwyżek stóp NBP i maksymalnie jednej podwyżki o 50 pb we wrześniu.

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że według wstępnych szacunków ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 15,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc.