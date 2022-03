PKO BP: mimo deficytu C/A nie widać zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania

Według środowego komunikatu Narodowego Banku Polskiego, saldo rachunku bieżącego w styczniu było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,2 mld zł. Z kolei, jak podał NBP, inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lutym 6,7 proc. w relacji rok do roku, a wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 8,5 proc. rok do roku.

fot. Bloomberg

Jak zauważyli analitycy PKO BP w analizie Makro Flash, deficyt na rachunku bieżącym był wyraźnie mniejszy niż w siedmiu poprzednich miesiącach. "Jednak od 2016 r. w styczniu notowaliśmy nadwyżkę bieżącą związaną z napływem środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W tym roku napływ ten nie wystarczył, by zniwelować deficyt w pozostałej części rachunku dochodów i towarów. W ujęciu 12-miesięcznym deficyt obrotów bieżących pogłębił się do 1,3 proc. PKB z 0,9 proc. PKB w grudniu" - wskazano w analizie.

Ponadto - zwrwócili uwagę - wysokie ceny surowców podbijają dynamikę importu towarów, która przyspieszyła do 37,5 proc. rok do roku z 35,9 proc. rok do roku w grudniu. Eksport towarów wzrósł natomiast o 22,8 proc. rdr wobec 19,4 proc. rdr przed miesiącem. W eksporcie najsilniej rosła sprzedaż koksu, energii elektrycznej i nawozów, a także odbiorników telewizyjnych, komputerów i procesorów oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Na wyniki eksportu negatywnie wpływał segment samochodów i akumulatorów.

W analizie podkreślono, że już siódmy miesiąc z rzędu rachunek towarowy pokazuje deficyt, w styczniu było to 1,2 mld euro. Jak wskazano, w ujęciu 12-miesięcznym deficyt towarowy wyniósł 0,5 proc. PKB. Wyższa niż przed miesiącem była też dynamika eksportu usług. Przychody na rachunku usługowym wzrosły o 24,4 proc. rdr wobec 15,5 proc. rdr w grudniu, rozchody zwiększyły się o 32,7 proc. rdr wobec 33,4 proc. rdr przed miesiącem. 12-miesięczna nadwyżka w rachunku usług wyniosła 4,2 proc. PKB, podobnie jak przed miesiącem.

Jak wskazali analitycy banku, w styczniu do Polski napłynęło 2,4 mld euro środków z UE, a po uwzględnieniu wpłaconej składki napływ netto wyniósł 1,8 mld euro. W wyniku transakcji własnych oraz transakcji zrealizowanych na rzecz klientów NBP oficjalne aktywa rezerwowe banku centralnego zmniejszyły się w ciągu miesiąca o 2,2 mld euro.

"Ostatnie miesiące to czas wyraźnego pogorszenia obrazu relacji Polski z zagranicą. Podkreślamy jednak, że pomimo pojawienia się deficytu bieżącego szersze miary nierównowagi (w tym w szczególności łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, przez który przechodzą fundusze strukturalne UE) są nadal dodatnie, sugerując brak zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania" - zaznaczyli.

W ocenie ekspertów, rosyjska inwazja na Ukrainę i jej gospodarcze konsekwencje pogarszają perspektywy krajowej wymiany towarowej i usługowej. Zauważyli oni, że bezpośrednie związki handlowe Polski z Rosją i Ukrainą nie są wielkie, a kraje te odpowiadają łącznie za ok. 5 proc. polskiego eksportu.

"Wysokie ceny surowców, w tym energetycznych, będą w najbliższym czasie podbijały import. Eksport z kolei może ucierpieć w związku z pogorszeniem koniunktury w globalnej gospodarce oraz pojawieniem się nowych +wąskich gardeł+ w globalnych łańcuchach wartości dodanej, które mogą też osłabić eksport usług transportowych z Polski. W rezultacie oczekiwana przez nas w 2022 poprawa na rachunku bieżącym może nie nastąpić. Prawdopodobny napływ środków z UE oraz wysoki poziom rezerw walutowych będą naszym zdaniem działały jako bufor stabilizujący notowania złotego" - wskazali.