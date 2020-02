PKO BP: motorem wzrostu PKB pod koniec ub.r. pozostawała konsumpcja indywidualna i eksport

Głównym motorem wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2019 r. pozostawała konsumpcja indywidualna - podkreślili w piątek analitycy PKO BP komentując dane GUS. Dodali, że wkład do rocznej dynamiki PKB miały też inwestycje i eksport.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,9 proc. rdr w trzecim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w czwartym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,1 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w czwartym kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr.



Ekonomiści podkreślili, że dane GUS wskazują na wyhamowanie wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2019 roku. "Dane potwierdziły to, co przypuszczaliśmy wcześniej. Zaskakująca struktura wzrostu, na którą wskazywały dane roczne za 2019 r., została skorygowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami - inwestycje w dół, eksport netto wyraźnie w górę. W całym 2019 wzrost wyniósł 4,1 proc., wobec 4,0 proc. szacowanych poprzednio" - wskazali.



Analitycy dodali, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale pozostała konsumpcja indywidualna (1,6 pp vs 2,2 pp w trzecim kwartale 2019 r.). Zwrócili uwagę, że dodatni wkład do rocznej dynamiki PKB miały też inwestycje (1,2 pp wobec 0,8 pp w trzecim kwartale) oraz eksportu netto (1,1 pp wobec 0,8 pp w trzecim kwartale). Spadł z kolei wkład zapasów do wzrostu PKB (- 1,3pp vs - 0,7pp w trzecim kwartale).



Komentując dane GUS wskazali ponadto, że w czwartym kwartale 2019 r. wyraźnie spadła konsumpcja prywatna. W czwartym kwartale wyniosła ona 3,3 proc. wobec 3,9 proc. w trzecim kwartale. "Szczegóły danych sugerują, że wartość dodana w sektorach usługowych nadal tkwi w miejscu, mimo zastrzyku finansowego dla gospodarstw domowych. Sugeruje to wyraźny wzrost stopy oszczędności, w sektorze, dzięki którym w przypadku pogłębiania się spowolnienia konsumenci będą mogli wygładzać swoją konsumpcję w czasie" - podkreślili.



Odnosząc się do inwestycji, to zwrócili oni uwagę, że dynamika wzrostu była minimalna (4,9 proc. r/r w czwartym kwartale wobec 4,7 proc. r/r w trzecim kwartale). "Opublikowane wcześniej dane wskazują, że nadal silnie spadały inwestycje majątkowe samorządów. Według naszych szacunków ukończenie budowy dwóch dużych inwestycji w energetyce mogło podbić dynamikę inwestycji o ok. 2 pp. To znaczy, że trend wzrostowy inwestycji jest wyraźnie słabszy" - ocenili.



Dodali, że w najbliższych kwartałach tendencja spadkowa pogłębi się.



Analitycy banku PKO BP dodali, że w nadchodzących kwartałach należy zwrócić uwagę na wkład zapasów do wzrostu, który od pierwszego kwartału br. powinien odzwierciedlać w większym stopniu kondycję globalnych łańcuchów produkcyjnych. "Warto pamiętać, że epidemia COVID-19 (koronawirusa - PAP) może odbić się na aktywności części krajowych przedsiębiorstw zależnych od dostaw z Chin po ok. pół roku, a w skrajnych przypadkach niektórych branż dopiero w przyszłym roku. Utrzymujące się obecnie głębsze spadki wkładu zapasów mogące sygnalizować np. zużywanie zapasów komponentów/towarów przy braku nowych dostaw wskazywać mogą na wydłużenie okresu zakłóceń aktywności krajowej" - ocenili.



Ekonomiści zwrócili uwagę, że widoczne w danych "wyraźne hamowanie konsumpcji, spadek wkładu zapasów do wzrostu a także dalsze osłabienie trendu wzrostowego inwestycji nie wróżą dobrze długookresowej trwałości podwyższonej inflacji i tym samym wspierają zwolenników stabilizacji stóp procentowych w RPP".