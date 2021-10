PKO BP: na wyniku sprzedaży detalicznej ciążyła sprzedaż samochodów

Na wrześniowym wyniku sprzedaży detalicznej ciążyła sprzedaż samochodów - ocenili w czwartek analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem, w danych widać, że chociaż rosnąca inflacja "podgryza" jej realny wzrost, to nie zatrzymuje wzrostu konsumpcji.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. wzrosła o 5,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w czwartek. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr.

fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press_Forum

W komentarzu do danych analitycy PKO BP podkreślili, że na wyniku sprzedaży ogółem ciążyła sprzedaż samochodów, która była realnie o 4,1 proc. niższa niż przed rokiem ze względu na ograniczoną dostępność pojazdów. Zwrócili uwagę, że sprzedaż żywności była zaledwie o 0,3 proc. wyższa rdr (po spadku o 1,3 proc. rdr w sierpniu), natomiast, według szacunku PKO BP, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (obejmująca największą sieć dyskontową) wzrosła o 13,6 proc. rdr wobec 9,5 proc. rdr w sierpniu.

„We wrześniu odnotowaliśmy przyspieszenie sprzedaży mebli i sprzętu domowego do 8 proc. rdr z 0,1 proc. rdr, co jest spójne z obserwowaną w tym miesiącu chwilową poprawą warunków dokonywania ważnych zakupów w badaniu koniunktury konsumenckiej. Sprzedaż utrzymała też solidną dynamikę w pozostałych kategoriach +popytowych+ – sprzedaż kosmetyków wzrosła o 8,2 proc. rdr, a odzieży o 14,5 proc. rdr (i to pomimo przesunięcia jesiennych zakupów na wyjątkowo zimny sierpień)” – zauważyli ekonomiści.

Jak zaznaczyli, w danych o sprzedaży widać, że chociaż rosnąca inflacja podgryza jej realny wzrost, to, prawdopodobnie, ze względu na coraz wyższe dochody ludności nie zatrzymuje dynamicznego wzrostu konsumpcji. W 3 kw. 2021 sprzedaż wzrosła o 4,8 proc. rdr po wspieranym przez niską bazę wzroście o 14,5 proc. rdr w 2 kw. 2021.

Analitycy wskazali, że według danych kartowych banku dynamika wydatków konsumpcyjnych ogółem wciąż kształtuje się powyżej poziomu wskazywanego w sprzedaży detalicznej (silny popyt na usługi). Wyniki październikowej koniunktury konsumenckiej wskazują jednak na prawdopodobne pogłębienie negatywnego wpływu procesów cenowych na wydatki konsumentów w kolejnych miesiącach – stwierdzili ekonomiści.

GUS podał też w czwartek dane o produkcji budowlano-montażowej – we wrześniu br. wskaźnik wzrósł o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 9,3 proc.

Analitycy ocenili, że wrześniowy odczyt ponownie rozczarował, był znacznie niższy od oczekiwań rynkowych i słabszy niż 10,2 proc. rdr odnotowane w sierpniu. „Budowa budynków spadła w ujęciu rdr, roboty inżynieryjne odnotowały niemrawy wzrost, a solidnie wyglądają tylko roboty specjalistyczne, które obejmują m.in. prace wykończeniowe i przygotowywanie terenu pod budowę. Niska aktywność samorządów ciąży na wynikach sektora, jednak w całym kwartale obserwujemy przyspieszenie wzrostu produkcji do 5,8 proc. rdr z 1,8 proc. rdr w 2 kw. 2021” – napisali ekonomiści.