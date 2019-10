PKO BP: wyhamował popyt na pracę

Wyhamował popyt na pracę i nowych pracowników, oceniła dla PAP ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska czwartkowe dane GUS dot. przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br.

Jak zaznaczyła ekonomistka dane GUS dotyczące przeciętne zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu tego roku nie odbiegają od oczekiwań. Jak oceniła od paru miesięcy widać, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw "jest anemiczny". "W ciągu miesiąca zatrudnienie wręcz zmniejszyło się o 4 tys. osób, od początku roku zatrudnienie jest ledwie o 17 tys. osób większe, w związku z tym widać, że popyt na pracę, na nowych pracowników wyhamował" - powiedziała.



Według Kryńskiej drugą stroną nieco słabszego popytu na pracę jest stabilizująca się dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Jak przypomniała, wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw od półtora roku oscyluje wokół 7 proc. i nie przekroczył jej "na stałe". "Od dwóch miesięcy od dwóch miesięcy wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest poniżej 6 proc., co o ile nie okaże się, że miały miejsce jakieś przesunięcia wynagrodzeń w górnictwie, oznacza, że również w danych o wynagrodzeniu widać słabnący popyt na pracę" - oceniła.



Dodała, że obecna sytuacja sprzyja ograniczaniu napięć na krajowym rynku pracy, gdzie w ostatnich latach bardzo brakowało pracowników - popyt był zdecydowanie większy, niż dostępna podaż pracowników.



Zdaniem ekonomistki PKO BP na rynku pracy w tym roku już niewiele się będzie działo. "Ciekawe rzeczy będą się działy w przyszłym roku - to jak rynek zareaguję na podwyżkę płacy minimalnej o 15 proc." - zaznaczyła ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska.



GUS podał w czwartek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku wyniosło 5 tys. 84,56 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. Natomiast zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 2,6 proc., po wzroście o 2,6 proc. w sierpniu br. Z danych urzędu statystycznego wynika jednocześnie, że w ujęciu miesięcznym zatrudnienie we wrześniu spadło o 0,1 proc. po spadku o 0,1 w sierpniu.