PKO BP: ożywienie sprzedaży wydaje się tracić moc

Drugi miesiąc z rzędu dynamika sprzedaży detalicznej była dodatnia, niemniej ożywienie sprzedaży wydaje się tracić moc - oceniają ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem wartość sprzedaży w lipcu i sierpniu zapowiada powrót w III kw. 2020 r. do dodatniej dynamiki konsumpcji.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2020 r. wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu rocznym (po wzroście o 3 proc. w lipcu br.), a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,4 proc. rdr.

"Już drugi miesiąc z rzędu mamy do czynienia z dodatnią dynamiką w ujęciu rok do roku, jednak ożywienie sprzedaży detalicznej wydaje się tracić swoją moc (...). Poziom sprzedaży detalicznej ustabilizował się nieznacznie poniżej lutowego szczytu. Wartość sprzedaży w lipcu i sierpniu zapowiada powrót w III kw. 2020 r. do dodatniej dynamiki konsumpcji" - oceniają ekonomiści PKO BP.

Zauważono, że dane za sierpień pokazały m.in. powrót do spadków sprzedaży samochodów, której wartość była realnie o 5 proc. niższa r/r wobec wzrostu o 0,7 proc. r/r w lipcu, kiedy prawdopodobnie realizowano odroczony popyt. Słaby odczyt w tej kategorii sygnalizowały dane PZPM wskazujące na spadek rejestracji samochodów osobowych o 27,9 proc. r/r.

"W porównaniu z lipcem pogłębił się roczny spadek sprzedaży żywności (minus 3,3 proc. r/r vs minus 1 proc. r/r), wyhamowała pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach kryjąca największą sieć dyskontową (minus 1 proc. r/r vs plus 0,4 proc. r/r)" - napisano.

Dodano, że niższy był wzrost sprzedaży odzieży i obuwia (1,2 proc. r/r vs 5,6 proc. r/r) oraz mebli, rtv, agd (10,1 proc. r/r vs 15,8 proc. r/r). Silniej niż w lipcu wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (0,8 proc. r/r vs 0 proc. r/r w lipcu).

"Dane płatnościowe klientów PKO Banku Polskiego sugerują stabilizację zakupów we wrześniu. Wartość transakcji kartowych w kolejnych tygodniach września oscyluje wokół poziomu o 10 proc. wyższego niż przed pandemią (przy wyraźnym wzroście udziału wartości transakcji bezgotówkowych w transakcjach ogółem). Obecnie, po prawdopodobnym zaspokojeniu odroczonego popytu, na pierwszy plan wysuwają się ponownie fundamentalne siły rynkowe kształtujące konsumpcję" - poinformowano.

Według ekonomistów PKO BP ochrona miejsc pracy przyczyniła się do jej szybkiej odbudowy po kwietniowej zapaści, jednak zakończenie Tarczy Antykryzysowej, najprawdopodobniej przekłada się na gorsze nastroje konsumentów (...) oraz wzrost obaw o bezrobocie (...). Wsparciem dla konsumpcji, które umożliwi jej wygładzenie, jest natomiast odnotowany w poprzednich miesiącach wyraźny wzrost stopy oszczędności" - czytamy.

Przedstawiciele PKO BP zauważają, że pogłębienie spadków w produkcji budowlana w sierpniu do minus 12,1 proc. r/r wobec minus 10,9 proc. r/r w lipcu potwierdza zatrzymanie aktywności inwestycyjnej.

"Perspektywy sektora są wyraźnie lepsze, na co wskazuje wartość rozstrzygniętych przetargów publicznych oraz oczekiwany napływ funduszy UE" - podsumowano.