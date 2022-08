PKO BP: PMI może skłonić RPP do finalizowania cyklu podwyżek stóp

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wskaźnik PMI w przetwórstwie przemysłowym w lipcu spadł do 41,2 pkt. z 44,4 pkt. w czerwcu. Jest to najsłabszy wynik od maja 2020 – stwierdzili ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych o PMI.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 42,1 pkt. wobec 44,4 pkt. w czerwcu - podała w poniedziałek S&P Global. Ekonomiści, według konsensusu przygotowanego przez PAP Biznes, spodziewali się spadku PMI do poziomu 43,7 pkt. „Jest to najsłabszy wynik od maja 2020, kiedy przemysł adaptował się do szoku wywołanego przez pandemię” – ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych o PMI.