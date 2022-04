PKO BP: przemysł pozostaje niewzruszony

"Po odsezonowaniu wzrost produkcji wyniósł 17,2 proc. r/r, a poziom produkcji jest już ponad 25 proc. wyższy niż przed pandemią" - stwierdził PKO BP.

W czwartek GUS opublikował najnowsze dane gospodarczych. Według instytucji produkcja przemysłowa w marcu 2022 r. wzrosła o 17,3 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 18,2 proc.

Analitycy banku zwrócili uwagę, że odnotowano jednak spadek produkcji w motoryzacji i produkcji urządzeń elektrycznych, w tym producentów baterii do aut elektrycznych. "Efekty zakłóceń w międzynarodowych łańcuchach produkcji w związku z wojną są zatem widoczne, ale ich skala na tle całego przemysłu jest niewielka".

Jak zauważyli, negatywny wpływ wyników tych branż wyniósł 2 pp. "Został on z nawiązką zneutralizowany przez wzrost produkcji w energetyce, dzięki czemu zmiana dynamiki produkcji między lutym a marcem była kosmetyczna" - skomentowali. "Dane po raz kolejny potwierdzają, że cykl w polskim przemyśle +odkleił się+ od cyklu w Niemczech – ruch ciężarówek na autostradach w Niemczech wskazuje na spadki aktywności w tamtejszym przemyśle" - dodał PKO BP.

Podkreślono jednak, że głównie przez "skokowy wzrost" cen surowców energetycznych, inflacja PPI wzrosła do 20 proc. r/r. "Inflacja bazowa PPI, z wyłączeniem tych efektów także wzrosła – to potwierdza, ze presja ze strony cen surowców rozlewa się po gospodarce" - skomentowali.

Marcowe dane dt. wzrostu produkcji w przemyśle "dodatkowo potęgują ubiegłoroczny efekt przenoszenia - szacunkowe tempo wzrostu PKB w 1 kwartalne 2022 zbliżyło się w okolice 10 proc. r/r" - wskazano. "To oznacza, że wzrost PKB w całym 2022 będzie prawdopodobnie bliższy 4 proc.(wobec 3,3 proc. przewidywanych przez nas dotychczas)" - podkreślili. "To zachęca RPP do kontynuacji podwyżek stóp procentowych" - dodało PKO BP.