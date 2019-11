PKO BP: recesyjny obraz PMI nie ma potwierdzenia w danych z gospodarki

Recesyjny obraz zakreślony przez wskaźnik PMI nie ma potwierdzenia w innych badaniach koniunktury oraz twardych danych z gospodarki, uważają ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem silna dekoniunktura obejmuje przede wszystkim krajowe firmy należące do globalnych łańcuchów produkcyjnych.

Ekonomiści PKO BP zauważyli w komentarzu, że spadek PMI dla polskiego przemysłu w październiku do 45,6 pkt. (wobec 47,8 pkt. we wrześniu) jest najgłębszym spadkiem PMI od ponad 3 lat, podczas gdy oczekiwano delikatnego wzrostu (tzw. konsensus rynkowy zakładał 48,1 pkt.).



Zwrócono uwagę, że PMI utrzymuje się poniżej neutralnej granicy 50 pkt. od 12 miesięcy. "Krajowy PMI jest nadal nieco wyższy niż wskaźnik dla Niemiec (42,1 pkt.), ale po raz pierwszy od marca br. jest niższy niż wstępny PMI dla strefy euro (45,7 pkt.)" - napisano.



Wskazano, że niekorzystnie prezentują się szczegóły badania PMI. Słabszy popyt zagraniczny skutkuje spadkiem zaległości produkcyjnych, czemu towarzyszył wzrost zapasów wyrobów gotowych oraz wyraźnie słabsza aktywność zakupowa. W październiku obniżył się poziom zatrudnienia, a ceny wyrobów gotowych spadły po raz pierwszy od 3 lat. Prognozy dotyczące wielkości produkcji w ciągu 12 miesięcy były w październiku ponownie najsłabsze w historii badań (od 2012).



"Badanie PMI kreśli recesyjny obraz sytuacji w polskim przetwórstwie, ale nie znajduje to potwierdzenia w innych badaniach koniunktury oraz twardych danych z gospodarki. Rozdźwięk ten sugeruje naszym zdaniem, że silna dekoniunktura obejmuje przede wszystkim krajowe firmy należące do globalnych łańcuchów produkcyjnych (w mniejszym stopniu producentów dóbr finalnych, zwłaszcza konsumpcyjnych)" - uważają ekonomiści PKO BP.



"Widzimy jednak, że przy trwałym i głębokim spowolnieniu w gospodarce głównego partnera handlowego Polski, słabnie dotychczasowa odporność krajowego przemysłu związana z pozytywnym efektem napływu BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych - PAP) i dywersyfikacji produkcji" - dodano.



W poniedziałek firma IHS Markit podała, że wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w październiku br. do poziomu 45,6, odnotowując najniższą wartość od połowy 2009 r.



"Październikowe wyniki badań PMI (...) zasygnalizowały pogłębienie kryzysu w polskim sektorze przemysłowym. Produkcja, nowe zamówienia i eksport spadły w najszybszym tempie od ponad 10 lat. Doprowadziło to do cięć w zatrudnieniu, zmniejszenia aktywności zakupowej przedsiębiorców oraz pogorszenia prognoz odnośnie przyszłej produkcji (najgorszy wynik od powstania wskaźnika)" - napisano w komunikacie IHS Markit.