PKO BP: silny trend wzrostowy w przemyśle nie traci impetu

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w styczniu 2022 r. wzrosła o 19,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,0 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w styczniu wzrosła rdr o 16,4 proc., a mdm wzrosła o 4,2 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2022 r. wzrosły o 14,8 proc. rdr.

W komentarzu do danych analitycy PKO BP podkreślili, że produkcja przemysłowa trzeci miesiąc z rzędu wyraźnie przekroczyła oczekiwania banku: 14,7 proc. rdr i konsensus rynkowy: 14,3 proc. rdr, vs 16,7 proc. rdr w grudniu. Wskazali, że po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrost produkcji był najwyższy od czerwca 2021 r. Ponadto - zauważyli - poziom produkcji jest już o ponad 1/5 wyższy niż przed rozpoczęciem pandemii.

fot. REUTERS_Kacper Pempe_FORUM

Ekonomiści zaznaczyli, że produkcja wzrosła w 33 z 34 działów przemysłu, a największy wkład do dynamiki przemysłu ogółem miały energetyka, produkcja wyrobów z metali, przemysł chemiczny i spożywczy. "Energetyka (wzrost o 51,6 proc. rdr) paradoksalnie korzysta na kryzysie gazowym. Z drugiej strony, motoryzacja – po grudniowym skoku produkcji – znowu złapała zadyszkę (wzrost o 3,8 proc. rdr po 12,5 proc. rdr w grudniu). To może oznaczać, że ograniczenia podażowe nadal mają wpływ na aktywność tej branży" - stwierdzili analitycy.

Zwrócili też uwagę na stagnację produkcji wyrobów elektrycznych (wzrost o 0,2 proc. rdr), co ich zdaniem sugeruje, że nowe fabryki baterii do samochodów elektrycznych mogły osiągnąć już pełne moce wytwórcze i w dalszej części roku wzrosty produkcji w tej branży nie będą już tak silne jak w 2021.

Odnosząc się do danych o cenach produkcji przemysłowej ekonomiści zauważyli, że kolejne przyrosty ich rocznej dynamiki są coraz niższe, co sugeruje, że szok cenowy związany m.in. z cenami paliw wygasa, a roczna dynamika cen w tej kategorii stopniowo się obniża. "Miara inflacji +bazowej+ PPI potwierdza kolejny miesiąc z rzędu, że przy braku kolejnych impulsów cenotwórczych, przełożenie się presji kosztowej na ceny towarów dla konsumentów będzie stopniowo tracić impet (w horyzoncie ok. 6 miesięcy)" - ocenili.

Zdaniem PKO BP dane są neutralne dla Rady Polityki Pieniężnej. "Z punktu widzenia Rady ani rynek pracy, ani sfera realna nie stanowią przeszkody do zapowiadanego dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Uważamy, że wraz z nową projekcją inflacyjną, RPP w marcu będzie kontynuować cykl podwyżek stóp procentowych" - stwierdzili ekonomiści dodając, że spodziewają się kolejnej podwyżki o 50 pb.