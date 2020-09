PKO BP: spadek PKB w III kw. wyniesie 1,9 proc. r/r, a w całym 2020 sięgnie 2,9 proc.

Spadek PKB w III kw. br. wyniesie 1,9 proc. r/r, a w całym 2020 sięgnie 2,9 proc. - wynika z opublikowanej w poniedziałek prognozy ekonomistów PKO BP. Ich zadaniem, Polska znajduje się w czołówce najodporniejszych na skutki pandemii gospodarek Unii Europejskiej.

Z analizy ekonomistów wynika, że dużą odpornością charakteryzuje się m.in. polski rynek pracy. W II kw. - jak czytamy - liczba pracujących w strefie euro była o 3,1 proc. niższa niż rok wcześniej. Tymczasem skala spadku w Polsce wyniosła zaledwie 1,2 proc. "To wskazuje, że polskie tarcze skutecznie osłoniły rynek pracy przed skutkami kryzysu" - napisano. Przy czym - jak wyjaśniono - kluczowe znaczenie miało zastosowanie przez firmy strategii „chomikowania pracy”, czyli utrzymywaniu relatywnie stałego poziomu zatrudnienia, nawet w obliczu spadku popytu. Zaznaczono jednak, że do końca roku najprawdopodobniej będzie można zaobserwować nieco silniejszy niż dotąd trend wzrostu bezrobocia, które w grudniu wyniesie 7,4 proc. "Tempo odbudowy rynku pracy, będzie wolniejsze niż tempo odbudowy aktywności firm. W konsekwencji tempo wzrostu zatrudnienia w przyszłym roku wyniesie około 1 proc., a stopa bezrobocia na koniec 2021 spadnie do 6,6 proc." - napisano.

Ekonomiści PKO BP uważają, że w perspektywie roku, inflacja powinna spaść w okolice 1,0 proc. r/r. Napisano, że czynniki podażowe związane z pandemią, m.in. wzrost cen usług na skutek wyższych kosztów sanitarnych wybiły inflację w czerwcu do 3,3 proc. r/r., jednak kolejne miesiące przyniosły wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności oraz odwrócenie trendu wzrostowego cen usług i inflacji bazowej. "W rezultacie inflacja CPI sięgnęła w sierpniu 2,9 proc. r/r, a inflacja bazowa spadła do 4,0 proc. r/r ze szczytu 4,3 proc. w lipcu. Globalne ożywienie przyniosło wzrost cen surowców energetycznych, ale zatrzymały się one na poziomach wyraźnie niższych od tych notowanych na początku roku" - czytamy. Zaznaczono też, że w dłuższym terminie procesy inflacyjne mogą przybrać na sile wraz z domykaniem ujemnej luki popytowej oraz potencjalnymi zmianami strukturalnymi w światowej gospodarce. Analitycy prognozują też stabilizację stóp procentowych. "Obniżka stopy referencyjnej do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. oraz prowadzony przez NBP program skupu aktywów są dużym wsparciem dla gospodarki, lecz ich wprowadzenie nie uzyskało jednogłośnego poparcia wśród członków Rady. Nasz bazowy scenariusz zakłada stabilizację stóp procentowych na obecnym, ultra niskim poziomie oraz kontynuację działań niestandardowych, prawdopodobnie aż do zmiany prawie całego składu RPP w trakcie 2022" - czytamy. Eksperci zauważają, że światowa gospodarka wychodzi z pandemicznej recesji, jednak tempo ożywienia jest zróżnicowane w poszczególnych krajach. Podkreślają, że Polska znajduje się w czołówce najodporniejszych gospodarek Unii Europejskiej. "Umiarkowany spadek PKB w II kw. 2020 i zbliżone do V-kształtnego odbicie w 3 kw. 2020 znacząco pooprawiają obraz całego 2020 roku" - czytamy. Z najnowszych szacunków ekonomistów banku wynika, że w III kw. br. spadek PKB wyniesie 1,9 proc. r/r. Podtrzymują także prognozę silnego odbicia polskiego wzrostu gospodarczego w 2021 roku.

