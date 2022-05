PKO BP: struktura popytu mogła się przesunąć w kierunku dóbr kosztem usług

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Gdyby w kolejnych kwartałach miała miejsce stagnacja, to wzrost PKB w II kw. 2022 wyniósłby 7 proc. r/r , a w całym 2022 ponad 5,5 proc. - szacuje we wtorek PKO BP, odnosząc się do danych GUS. Po szoku inflacyjnym struktura popytu mogła się lekko przesunąć w kierunku dóbr kosztem usług - dodano.

GUS podał we wtorkowym szacunku flash, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2022 roku wzrósł o 8,5 proc. r/r wobec wzrostu o 7,6 proc. r/r w IV kw. 2021 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 2,4 proc.