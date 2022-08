PKO BP: szczyt inflacji w lutym 2023 r.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Finalny szczyt inflacji na poziomie ok. 17 proc. zobaczymy w lutym 2023 r. - szacują analitycy PKO Banku Polskiego w piątkowym komentarzu do danych GUS. Dodają, że we wrześniu RPP może zatrzymać cykl podwyżek stóp procentowych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł w lipcu 15,5 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.