PKO BP: utrzymanie trendów implikowałoby wzrost PKB o 10 proc.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2022 r. wzrosła 10,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 22,8 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 20 proc. rdr. Zdaniem ekonomistów PKO BP, Dynamika sprzedaży była w styczniu wspierana przez efekt niskiej bazy statystycznej związanej z zamknięciem obiektów handlowych na początku 2021.

„Odzwierciedleniem tego efektu jest wzrost sprzedaży odzieży o 97,7 proc. r/r, a także - w mniejszym stopniu - solidny wzrost sprzedaży kosmetyków i farmaceutyków (+19,2 proc. r/r ) oraz prasy i książek (+17,5 proc. r/r). W styczniu sprzedaż samochodów spadła realnie o 13,5 proc. r/r, najsilniej od maja 2020, odzwierciedlając utrzymujące się ograniczenia podażowe. Ten sam efekt mógł stać za spadkiem sprzedaży mebli, RTV i AGD o 0,4 proc. r/r. Sprzedaż paliw spadła natomiast w ujęciu realnym o 1,5 proc. r/r (oraz wzrosła nominalnie o 26,0 proc. r/r). Wydatki konsumentów pokazują naszym zdaniem znaczącą odporność na rosnące ceny i spowalniający wzrost realny dochodów, a konsumpcja w I kw. 2022 ma szansę rosnąć w zbliżonym tempie do IV kw. 2022 (ok. 8 proc. r/r)” – podano w komentarzu banku PKO BP do danych GUS.

Zwrócono w nim uwagę, że w styczniu sprzedaż przez internet stanowiła 11,1 proc. sprzedaży ogółem (wobec 10,2 proc. w grudniu oraz 9,8 proc. w styczniu 2021). Według PKO BP oznacza to, ze zapoczątkowany przez pandemię trend przechodzenia na kanały online okazał się trwały, szczególnie w branży odzieżowej, gdzie przez internet sprzedaje się 28,8 proc. towarów.

GUS podał także dane o produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 r. Według urzędu, była ona wyższa o 20,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. i niższa o 56,5 proc. w stosunku do grudnia 2021 r. Zdaniem ekonomistów PKO BP, do takiego wyniku przyczynił się głównie silny, bo sięgający 39 proc. wzrost wartości robót we wznoszeniu budynków, co częściowo jest efektem ciepłego i bezśnieżnego stycznia.

„Jednocześnie perspektywy dla tego segmentu pogarszają się – w styczniu znacząco spadła liczba rozpoczynanych budów, a w mniejszym stopniu pozwoleń na budowę (pierwszy wpływ podwyżek stóp). Z kolei w segmencie infrastrukturalnym nadal nie widać przełomu – na istotne odbicie trzeba będzie poczekać do rozpoczęcia inwestycji w ramach KPO” – oceniono w komentarzu PKO BP.

Dodano w nim, że tak dobre dane z gospodarki w styczniu pokazują, że rozpoczęła ona nowy rok na bardzo wysokim poziomie aktywności.

„Utrzymanie trendów gospodarczych ze stycznia implikowałoby w całym I kw. 2022 r. wzrost PKB w okolicy 10 proc. r/r. Nasza całoroczna prognoza wzrostu PKB na poziomie 4,1 proc. r/r staje się zdecydowanie zbyt konserwatywna, a bardziej prawdopodobny jest wynik zbliżony do 5 proc. (przy utrzymującej się bardzo wysokiej niepewności)” – podsumowano w komentarzu PKO BP.