PKO BP: w lutym trzeci największy w historii danych NBP przyrost gotówki

W ubiegłym miesiącu ilość gotówki w obiegu wzrosła o prawie 16 mld zł, był to trzeci największy miesięczny przyrost w historii danych NBP (od 1997) - skomentował wtorkowe dane Narodowego Banku Polskiego PKO BP.

Jak poinformował NBP we wtorek, w lutym 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 23,8 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości pieniądza gotówkowego oraz depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych – podał NBP we wtorkowym komunikacie. Jak podał Narodowy Bank Polski we wtorkowym komunikacie, na koniec lutego 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 984,2 mld zł i była o 23,8 mld zł wyższa niż na koniec stycznia 2022 r.