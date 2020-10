PKO BP: wrześniowy skok inflacji nie neguje spadku w kolejnych miesiącach

Wrześniowy odczyt inflacji nie neguje zakładanego przez nas spadku inflacji w kolejnych miesiącach - ocenił bank PKO BP podane przez GUS dane o wzroście cen towarów i usług. Wrześniowa inflacja wyniosła 3,2 proc rok do roku i 0,2 proc. w stosunku do sierpnia.

Zakładamy, że krajowe procesy inflacyjne podażą za tendencjami obserwowanymi za granicą i inflacja się obniży, czemu będzie sprzyjał wciąż obniżony poziom aktywności gospodarczej - napisali w komentarzu analitycy PKO BP. Inflacja nie jest obecnie zmartwieniem NBP, który bardziej skupia się na przywracaniu wzrostu gospodarczego - zaznaczono.

GUS podał w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 r. wzrosły rok do roku o 3,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. W sierpniu wskaźnik rok do roku wynosił 2,9 proc.

Jak zwrócił uwagę PKO BP, ten „zaskakujący wzrost inflacji” w Polsce nastąpił w deflacyjnym otoczeniu zewnętrznym. W krajach regionu inflacja we wrześniu spadała - wskazał bank. Zaznaczył też, że wyraźnie wzrosła dynamika cen usług związanych z łącznością oraz rekreacją i kulturą. To głównie usługi telekomunikacyjne oraz opłaty radiowo-telewizyjne i efekty zmian cenników operatorów - wskazał PKO BP.