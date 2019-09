PKO Leasing uruchamia największą w Polsce transakcję sekurytyzacji

PKO Leasing, największa firma leasingowa w Polsce, przy wsparciu Grupy EBI uruchomiła największą w historii polskiego rynku transakcję sekurytyzacji. W ramach programu zostały sprzedane obligacje o wartości 2,5 mld zł - podał w piątkowym komunikacie Europejski Bank Inwestycyjny.

Dodano, że obligacje zostały sprzedane grupie międzynarodowych inwestorów, do których należą: Grupa EBI, Citi Handlowy oraz inni inwestorzy z Europy.



W komunikacie poinformowano, że Europejski Bank Inwestycyjny obejmie obligacje uprzywilejowane o wartości 900 mln zł (208 mln euro) oraz obligacje podporządkowane o wartości 640 mln zł (148 mln euro) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego "planem Junckera".



"Obligacje będą zabezpieczone aktywami pochodzącymi z umów leasingowych, zawartych przez PKO Leasing w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce. Publiczne ratingi dla obligacji uprzywilejowanych i obligacji podporządkowanych zostały wystawione przez dwie agencje ratingowe: Scope Ratings oraz ARC Rating" - napisano w komunikacie.



"Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln zł (90 mln euro), a ponadto z uwagi na swoją profesjonalną wiedzę z zakresie strukturyzacji transakcji będzie pełnił rolę doradcy EBI, zarówno w zakresie obligacji typu senior (uprzywilejowanych - PAP) oraz mezzanine (podporządkowanych - PAP)" - dodano.



Jak podano w komunikacie, transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na wsparcie polskich przedsiębiorców (spełniających kryteria EBI) i dostarczenie finansowania w ramach nowej akcji leasingowej w wysokości 4 mld 360 mln zł (1 mld 6 mln euro).



"Jako lider rynku pragniemy wyznaczać standardy nie tylko w zakresie spełniania potrzeb polskich przedsiębiorstw, lecz także budowania trwałej pozycji na europejskich rynkach finansowych. Wolumen transakcji, niskie koszty finansowania, wysokie ratingi oraz status STS świadczą o wysokiej wiarygodności PKO Leasing wśród międzynarodowych inwestorów" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKO Leasing Paweł Pach.



"Umowa ta będzie mieć duże znaczenie dla tysięcy powstających i rozwijających się polskich przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Już ponad 55 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up korzysta z ułatwionego dostępu do środków w ramach tzw. +planu Junckera+. Zatrudnienie w sektorze MŚP rośnie w całej Unii Europejskiej i musimy nadal im pomagać, aby mogły się rozwijać oraz tworzyć nowe miejsca pracy" - dodała cytowana w komunikacie Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.