PKP Cargo miało w ubiegłym roku 225,3 mln zł straty netto

EBITDA PKP Cargo spadła w 2021 roku do 513,2 mln zł z 580,2 mln zł rok wcześniej.

Przewieziona masa towarowa w ubiegłym roku wzrosła do 101,6 mln ton wobec 93,6 mln ton w roku 2020.

Spółka poinformowała, że na poziom przychodów w 2021 r. wpływ miały m.in. wzrost popytu na usługi przewozowe powiązany z poprawą koniunktury gospodarczej, wzrost przychodów z tytułu umów z klientami: z usług przewozowych i spedycyjnych, z usług bocznicowych i trakcyjnych ze sprzedaży materiałów. Ponadto grupa zanotowała wzrost masy towarowej i pracy przewozowej odpowiednio o 8,6 proc. i 8,2 proc.

Jak podało PKP Cargo, zatrudnienie w grupie spadło o 6 proc. do 20 tys. 562 osób z 21 tys. 766.

Według PKP Cargo główne powody mające wpływ na poziom EBITDA w 2021 r. to: wzrost skali prowadzonej działalności przy jednoczesnym spadku jednostkowych stawek przewozowych (nasilenie walki konkurencyjnej na rynku przewozowym jako konsekwencja pandemii COVID-19), wzrost kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) przy jednocześnie wyższych jednostkowych kosztach paliwa trakcyjnego oraz energii, zmniejszenie kosztów świadczeń pracowniczych (m.in. w związku ze spadkiem przeciętnego poziomu zatrudnienia o ponad 1000 osób). Firma wskazuje również na efekt wysokiej bazy statystycznej na skutek otrzymania w 2020 r. dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej w łącznej wysokości 115,2 mln zł (spadek pozostałych przychodów operacyjnych w ujęciu rok do roku).