PKP Cargo podpisało memorandum z chińskim miastem Zhengzhou

PKP Cargo podpisało memorandum o współpracy z władzami chińskiego miasta Zhengzhou poinformowała w poniedziałek kolejowa spółka.

"Chiny są zainteresowane zwiększaniem przewozów towarów do Unii Europejskiej przy wykorzystaniu stacji przeładunkowej Małaszewicze i liczą na rozszerzenie współpracy z PKP Cargo" - dodano w komunikacie.



Zhengzhou to dziesięciomilionowa stolica prowincji Henan. Miasto to leży na początku Nowego Jedwabnego Szlaku. Stąd pociągi towarowe przez Kazachstan, Rosję i Białoruś są kierowane do Polski i dalej do innych państw europejskich.



"Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się m.in. do +promowania międzynarodowej współpracy logistycznej i łańcuchów dostaw w ramach polityki regionalnej Chiny-UE+. W ślad za memorandum mają pójść kolejne porozumienia, które będą dotyczyć już konkretnych obszarów współpracy Zhengzhou i PKP Cargo" - napisano w komunikacie.



PKP Cargo poinformowały, że razem z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi cały czas inwestują w Małaszewiczach, aby stopniowo podnosić moce przeładunkowe. Do 2026 roku przepustowość tego największego suchego portu w Europie wzrośnie czterokrotnie.



"Chińczycy nie kryli zadowolenia słysząc takie informacje, gdyż dla nich Małaszewicze i współpraca z PKP Cargo mają fundamentalne znaczenie w rozwijaniu Nowego Jedwabnego Szlaku. Do Małaszewicz wiedzie najbardziej optymalna droga z Chin, a stąd można wysyłać pociągi do każdego zakątka Europy. Już jesteśmy dużym hubem logistycznym, a nasz potencjał będzie jeszcze większy" – powiedział cytowany w komunikacie Jacek Rutkowski, prezes spółki PKP Cargo CL Małaszewicze.



Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz dodaje, że obecny zarząd traktuje współpracę z Chinami jako jeden z najważniejszych strategicznych kierunków rozwoju spółki.



"Chcemy być głównym centrum logistycznym w UE, wykorzystując nasze dogodne położenie na Nowym Jedwabnym Szlaku. Na pewno skorzysta na tym nie tylko PKP Cargo, nie tylko polska kolej, ale cała nasza gospodarka" – powiedział cytowany w komunikacie Warsewicz.



Zwraca on uwagę, że w kolejnych latach możemy być pewni utrzymania się znaczącego wzrostu przewozów intermodalnych. Chodzi nie tylko o pociągi jadące przez Małaszewicze, ale również o transport kontenerów i innych ładunków z i do polskich portów, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.



Andrzej Banucha, zastępca dyrektora Biura Promocji i Relacji Inwestorskich PKP Cargo dodaje, że z rozmów przeprowadzonych w Zhengzhou wynika też, iż Chińczykom zależy na rozszerzaniu wymiany towarowej z Polską i innymi państwami europejskimi.