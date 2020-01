PKP CARGO S.A. przygotowuje się do logistycznej ekspansji

Zajęcie pozycji lidera jako operator logistyczny w Europie — to cel, do którego dąży PKP CARGO S.A., przeprowadzając gruntowną transformację swoich aktywów, inwestując w tabor, infrastrukturę i redefiniując swoją wewnętrzną organizację.

Ponad 90 proc. produktów opuszczających fabryki trafia do kontenerów. Także podzespoły i zespoły potrzebne do produkcji są dostarczane do fabryk w kontenerach. W 2010 r. przewozy kontenerów stanowiły mniej niż 50 proc. — te dane obrazują zmiany zachodzące w wymianie handlowej, a w ślad za nią w obsłudze logistycznej.

Od stycznia do końca listopada 2019 r. w Polsce przetransportowano koleją łącznie 216,6 mln ton ładunków. Z tego pociągi PKP CARGO S.A. przewiozły 91,6 mln ton towarów, co stanowiło 42,3 proc. wszystkich przewozów. — Polska gospodarka korzysta z przewozów węgla i produktów dla masowego odbiorcy, ale struktura przewozowa zmienia się dość intensywnie. Na rynku przewozowym obserwujemy nasilanie się trendu konteneryzacyjnego — tłumaczy Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

— Kluczowym wyzwaniem, przed jakim stajemy, jest przeprowadzenie transformacji PKP CARGO S.A. z typowego przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego — podkreśla prezes Czesław Warsewicz.

Od drzwi do drzwi

Operator logistyczny gotowy do świadczenia usług od drzwi do drzwi i zdolny do posługiwania się wszystkimi środkami transportu dla efektywnej i pełnej obsługi klienta, w tym dowozu towarów na odcinku tzw. ostatniej mili — tak prezes Warsewicz opisuje cel, do którego zmierzają zmiany zachodzące w PKP CARGO S.A.

— Chcemy być usługodawcą logistycznym pierwszego wyboru — zaznacza. Jakie zmiany muszą zajść w aktywach spółki, by te cele osiągnąć? — Nie mamy ambicji posiadania wszystkich niezbędnych zasobów materialnych. PKP CARGO S.A. chce pełnić funkcję usługodawcy. Do realizacji tego celu nie jest konieczne posiadanie magazynów, floty samochodów ani innych składników majątkowych, zwłaszcza że te najważniejsze mamy: aktywa niezbędne do realizacji przewozów, sieć terminali — wskazuje Czesław Warsewicz.

— Jednak kto wie, czy nie ważniejsze jest dysponowanie odpowiednim know-how, jakościowymi zespołami sprzedażowymi, ubezpieczeniami itd. — precyzuje. PKP CARGO S.A. inwestuje setki milionów złotych w kluczowe elementy łańcucha dostaw, czyli w platformy intermodalne, lokomotywy, terminale intermodalne, które są rozbudowywane lub modernizowane z pomocą środków unijnych.

— Chcemy się skupić na poprawianiu zdolności do świadczenia pełnej usługi, zakładającej też użycie przeładunku, magazynowania, transportu kołowego, ubezpieczenia, śledzenia przesyłki i innych usług — akcentuje Czesław Warsewicz.

Pozycja w Europie

Spółka stawia sobie zadanie zwiększania z roku na rok udziału w obsłudze wymiany handlowej między Europą i Azją, w tym zwłaszcza z Chinami. Na razie przewozy kolejowe stanowią tu jedynie 0,6 proc. całości. Ponad 1,2 proc. udziału przypada na przewóz lotniczy, a ponad 97 proc. na przewóz drogą morską. PKP CARGO S.A. dostrzega tu szansę dla siebie — przewozy kolejowe mogą i powinny zwiększyć swój udział w wymianie handlowej z Azją. Duże możliwości widzi też na rynku przewozów wewnątrzeuropejskich.

— Ogromny potencjał rozwoju tkwi w obsłudze przewozów na linii między północną i południową Europą, co wynika też z ożywienia funkcji polskich portów na Bałtyku. W obsłudze wymiany handlowej w Europie mamy większe szanse niż nasi zagraniczni konkurenci — mówi prezes Warsewicz. Dlaczego? Polski rynek przewozów towarowych należy do najbardziej zliberalizowanych w Europie. Działa na nim około 80 przewoźników towarowych, co sprawia, że PKP CARGO S.A. już dziś jest przewoźnikiem bardziej elastycznym wobec potrzeb rynku niż większość zagranicznych przewoźników.

— Rynki na zachodzie i na południu Europy są znacznie mniej otwarte na konkurencję. Lokalni przewoźnicy cieszą się tam przywilejami, ale i podlegają surowszym regulacjom oraz kontroli. Wprowadzenie czwartego pakietu kolejowego może być dla PKP CARGO S.A. zielonym światłem do dokonania zagranicznej ekspansji i zdobycia przewag konkurencyjnych w Europie — prognozuje Czesław Warsewicz. [POL]

