PKP Energetyka: impuls inwestycyjny w OZE szacowany jest do 10 mld zł

PKP Energetyka poprzez realizację programu "Zielonej kolei" ma dać impuls inwestycyjny dot. odnawialnych źródeł energii szacowany do 10 mld zł - przekazał PAP prezes spółki Wojciech Orzech. Zgodnie z założeniami do 2030 r. 85 proc. energii zasilanej kolej w Polsce ma pochodzić z OZE.

W środę w Warszawie podczas pierwszego dnia szczytu klimatycznego TOGETAIR, CTL Logistics i PKP Energetyka podpisały list intencyjny ws. programu "Zielona Kolej". Celem współpracy jest przejście CTL Logistics na energię z OZE, która będzie wykorzystywana zarówno do zasilania pociągów, jak i infrastruktury przewoźnika.

Program "Zielona Kolej" został stworzony przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), a jej celem jest to, by do 2030 r. 85 proc. energii zasilającej kolej w Polsce pochodziło z OZE, głównie fotowoltaiki oraz energii wiatrowej. 15-proc. "luka" ma być wypełniona m.in. technologiami wodorowymi. Plan zakłada, że w 2025 roku udział OZE ma wynieść 50 proc. Obecnie ok. 12 proc. energii zużywanej przez kolej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Wojciech Orzech podkreślił w rozmowie z PAP, że kierowana przez niego spółka dzięki programowi będzie dawać impuls na rynek inwestycyjny. "Będziemy określać, jakie mamy zapotrzebowanie na odbiór zielonej energii i w wyniku tego impulsu będziemy kontraktowali ten odbiór (energii - PAP) i będą powstawały farmy, źródła. Zakładamy, że ten nasz impuls inwestycyjny będzie do 10 mld zł. To potężny i bardzo pozytywny myślę kierunek działania naszego środowiska" - powiedział Orzech.

Prezes dodał, że do końca roku ponad 500 podstacji trakcyjnych zarządzanych przez spółkę ma być samowystarczalnych energetycznie, co oznacza - jak przekazał - inwestycje w fotowoltaikę (PV).

Odnosząc się do programu "Zielona Kolej" Orzech wskazał, że oferta PKP Energetyka jest atrakcyjna, ponieważ nie prowadzi selekcji dostawców energii oraz gwarantuje odbiór. "Jeśli podmiot ma grunt, ma zamiar zainwestować, to my gwarantując odbiór sprawiamy, że ten biznes jest bezpieczny, inwestycja jest bankowalna. W zależności od sytuacji zakładamy, że także i my możemy być inwestorami, ale zależy to m.in. od systemu aukcyjnego" - dodał.

Podkreślił, że z roku na rok spółka planuje zwiększenie zużycia OZE w rytm harmonogramu, który będzie też zależał od ilości podpisywanych umów z innymi firmami. Przypomniał, że w lutym br. podpisano list intencyjny z DB Cargo Polska. Zgodnie z tą umową od stycznia 2022 roku połowa energii trakcyjnej dostarczanej do przewoźnika przez PKP Energetyka ma pochodzić z OZE, a docelowo, od stycznia 2023 roku będzie to 100 proc. wolumenu.

Prezes CTL Logistics Grzegorz Bogacki powiedział w rozmowie z PAP, że przystąpienie do inicjatywy PKP Energetyka jest związane z tym, że korzystanie z OZE przez przewoźników będzie w przyszłości jednym z powodów ich konkurencyjności. Przypomniał, że zgodnie z unijnymi politykami coraz więcej transportu z dróg ma się przenosić na kolej. "Chcielibyśmy, żeby do końca 2022 roku 30 proc. energii w Grupie pochodziło z OZE, a w 2025 r. - ok. 80 proc." - wskazał.