PKP Intercity chce ponad dwukrotnie zwiększyć flotę najszybszych pociągów

PKP Intercity planuje powiększyć flotę swoich najszybszych pociągów do roku 2030 ponad dwukrotnie, w związku z budową CPK. Spółka chce ogłosić postępowanie na dostawę łącznie do 23 zespołów trakcyjnych, które będą mogły jeździć z prędkością do 250 km/h - poinformował w środę członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Wiceprezes PKP Intercity uczestniczył w środowym panelu "Wielkie inwestycje Grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa", który odbył się w ramach Kongresu 590.

“Patrzymy do 2030 roku na koleje dużych prędkości, a koleje dużych prędkości to pojazdy dużych prędkości, to jest Centralny Port Komunikacyjny. Pod ten projekt będziemy chcieli przygotować postępowanie na dostawę 15 z opcją 8, czyli w sumie 23 zespołów trakcyjnych na 250 km/h” - powiedział wiceprezes.

“Stajemy w obliczu wyzwania, aby powiększyć naszą flotę pojazdów dużych prędkości. Obecnie jest to 20 pojazdów Pendolino. Chcemy flotę zwiększyć ponad dwukrotnie do 2030 roku. (...) Będzie to zupełnie nowy tabor bardzo wysokiej jakości i wysokich prędkości” - dodał.

Obecnie PKP Intercity posiada 20 składów szybkich pociągów typu Pendolino.

Członek zarządu PKP Intercity poinformował, że spółka aktualizuje strategię inwestycyjną, tak aby w 2030 roku tabor przewoźnika był całkowicie nowy lub zmodernizowany.

“W ciągu dziesięciu lat na polskie tory trafi tysiąc nowych bądź zmodernizowanych wagonów. W samym 2021 roku na nasze tory trafi 150 nowych bądź zmodernizowanych pojazdów” - powiedział.

Dodał, że PKP Intercity w najbliższym czasie zamierza ogłosić przetarg na dostawę 96 lokomotyw wielosystemowych, które będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h. “W skali naszego rynku kolejowego tak wielkie zamówienie jeszcze się nie zdarzyło na lokomotywy” - ocenił.

“Liczymy, że w połowie tego roku, czyli już niebawem ogłosimy postępowanie na dostawę 38 pojazdów typu Push-Pull oraz 45 lokomotyw, które będą je obsługiwały’ - powiedział. Dodał, że składy te będą obsługiwały takie trasy jak Warszawa-Łódź, czy Kraków-Wrocław. Jak wcześniej informowała kolejowa spółka, pojazdy typu Push-Pull będą pociągami piętrowymi.

Z prezentacji PKP Intercity udostępnionej w trakcie panelu wynika, że spółka do 2030 roku zamierza na inwestycje przeznaczyć 19 mld zł, z czego ponad 5 mld zł to wartość zrealizowanych lub zakontraktowanych do tej pory umów w ramach strategii.