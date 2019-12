PKP Intercity: duże wzrosty i ambitne plany

Rośnie liczba pasażerów, rośnie też ich zadowolenie, ale i wymagania. Dlatego w PKP Intercity trwa modernizacja i zakupy nowego taboru. Cel: 70 mln pasażerów w 2023 r.

PKP Intercity odnotowuje stały wzrost liczby pasażerów. Pierwszy dobry wynik spółka osiągnęła w 2015 r., kiedy po pięciu latach bez sukcesów zanotowała wzrost liczby pasażerów. Z usług PKP Intercity skorzystało wówczas 31,2 mln klientów, czyli o 5,6 mln więcej niż rok wcześniej. W 2016 r. PKP Intercity przewiozła już 38,5 mln osób, czyli o 7,3 mln więcej. Oznacza to wzrost liczby podróżnych o 24 proc. w ciągu roku. W 2017 r. z usług spółki skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost liczby podróżnych o 11 proc. w porównaniu do 2016 r. W 2018 r. jej pociągami podróżowało ponad 46,1 mln pasażerów, co stanowi wzrost o niemal 8 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W mijającym roku spółka utrzymuje tendencję wzrostową. Od stycznia do października br. z przewozów PKP Intercity skorzystało 40,9 mln pasażerów, czyli o ponad 2,2 mln osób więcej niż w ana- logicznym okresie 2018 r. W całym 2019 r. planowany jest wzrost liczby pasażerów o około 6 proc.

Zobacz więcej DOSTRZEGALNE EFEKTY: Nowoczesny tabor, który do PKP Intercity trafia z bydgoskiej PESY, ze Stadler Polska i zakładów H. Cegielski modernizujących wagony już używane przez przewoźnika, zwiększa prędkość przejazdów i podnosi komfort podróży. [FOT. ARC]

Projekty i inwestycje

Powyższe statystyki pozwalają na optymistyczne prognozy kontynuacji dobrej passy w kolejnych latach. Ale nic nie dzieje się samo. W latach 2016-2019 spółka prze- prowadziła wiele ważnych projektów taborowych, jak podpisanie wartej ponad 273 mln zł brutto umowy z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu na modernizację 90 wagonów czy rozszerzenie trzech umów na modernizację 163 wagonów z PESA Bydgoszcz o kolejne 82 pojazdy.

Z bydgoskiej fabryki do PKP Intercity trafi więc łącznie aż 245 komfortowych wagonów. Wartość całego zamówienia na listopad 2018 r. wynosiła ponad 1 mld zł brutto. Rozszerzono także umowę na zakup 55 nowoczesnych wagonów, którą PKP Intercity podpisały w lutym 2018 r. z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu — zamówienie objęło dodatkowo 26 nowych wagonów. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła do 697,3 mln zł brutto.

Bardzo owocny był ten rok, jeśli chodzi o przedsięwzięcia taborowe. W lutym spółka podpisała umowę z H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych na przebudowę 10 wagonów na wagony restauracyjne. Przedmiotem umowy jest wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 10 wa- gonów typu 145Ab. Wartość kontraktu wynosi 61,4 mln zł brutto. Wagony będą dostosowane do jazdy z prędkością do 160 km/h. W każdym ze zmodernizowanych wagonów restauracyjnych do dyspozycji podróżnych będzie 12 stolików i 36 miejsc siedzących. Będą klimatyzowane, a pasażerowie skorzystają w nich z darmowego bezprzewodowego internetu. Zostaną również wyposażone we wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej. Półki i wieszaki umożliwią dogodne umieszczenie bagaży i rzeczy podręcznych. Ponadto zmodernizowane wagony będą miały oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W czerwcu tego roku spółka podpisała umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74. Wartość kontraktu to blisko 275 mln zł brutto. Dzięki modernizacji, którą przeprowadzi PESA Bydgoszcz, pojazdy zyskają nowy stan- dard. W unowocześnionych pociągach pasażerowie skorzystają m.in. z klimatyzacji, wygodnych foteli i wi-fi. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego. Ponadto w każdym składzie zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz po dwie maszyny vendingowe z napojami i przekąska- mi. Pojazdy będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w każdym składzie pojawi się miejsce przeznaczone do przewozu rowerów. Pojazdy zostaną lepiej wygłuszone, co podniesie komfort podróży. Unowocześnione pociągi mają być wykorzystywane głównie na trasach Wrocław- Lublin i Wrocław-Kielce.

Nowoczesny tabor

Jednym z filarów programu „PKP Intercity — Kolej Dużych Inwestycji” jest podpisana w sierpniu tego roku umowa ze Stadler Polska na dostawę, wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez 15 lat, 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość zamówienia wynosi 1,015 mld zł brutto. Zgodnie z warunkami zamówienia dostawa pierwszych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych nastąpi w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne jednostki trafią do PKP Intercity w ciągu 48 miesięcy. Jednak zanim to nastąpi, dwie pierwsze jednostki będą poddane eksploatacji nadzorowanej w ruchu pasażerskim przez 6-12 miesięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej 250 tys. km). Nowe pociągi będą przeznaczone do międzywojewódzkich prze- wozów pasażerskich na terenie Polski. Wstępne plany zakładają skierowanie ich na trasy Szczecin-Lublin, Szczecin-Kraków i Kraków-Lublin.

Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne, które dostarczy Stadler Polska, będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli na wykorzystanie ich na zmodernizowanych szlakach kolejowych. Będą wyposażone w system ETCS zapewniający wysokie bezpieczeństwo podróży. Na po- kładach nowych jednostek pojawią się liczne udogodnienia: monitoring, klimatyzacja, gniazdka elektryczne, wzmacniacze sygnału GSM/LTE, przewidziano także przestrzeń do przewozu rowerów. W czasie podróży pasażerowie będą mogli skorzystać z bezprzewodowego internetu, a także oferty gorących i zimnych dań oraz napojów serwowanych zarówno do zajmowanego przez pasażera miejsca, jak i w części gastronomicznej.

Po ukończeniu modernizacji przez PESA Bydgoszcz oraz po wypełnieniu umowy przez Stadler Polska PKP Intercity będzie dysponowało flotą 86 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podczas wrześniowych targów Trako 2019 w Gdańsku PKP Intercity rozszerzyły umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych, którą podpisały w maju 2018 r. z firmą NEWAG, zamawiając dodatkowo 10 nowoczesnych lokomotyw Griffin. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła do 551,4 mln zł brutto. Nowe pojazdy będą również rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą także efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. Będą to najnowocześniejsze loko- motywy elektryczne w Polsce. Wszystkie pojazdy trafią do PKP Intercity w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, czyli pod koniec 2020 r. Zakup pojazdów będą- cy elementem projektu „Przyspieszamy komfortowo — unowocześnienie wa- gonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity” zostanie sfinansowany w części ze środków unijnych.

Spółka zrealizowała już istotną część programu „PKP Intercity — Kolej Dużych Inwestycji”. Wartość zakontraktowanych dotychczas projektów w ramach strategii taborowej wynosi ponad 4 mld zł brutto. W sumie zmodernizowanych zostanie ponad 700 wagonów i zakupionych 185 nowych. Ponadto spółka nabędzie 118 lokomotyw elektrycznych jedno— i wielosystemowych oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub większej. Po zakończeniu programu inwestycyjnego w 2023 r. tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasaże- rowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie przestrzeń przystosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż.

O komfort pasażera

Podniesieniu komfortu podróży mają służyć takie przedsięwzięcia, jak wprowadzenie darmowego wi-fi we wszystkich pociągach Pendolino, gniazdek elektrycznych w wagonach, klimatyzacji, a także wzmocnienie sygnału telefonii komórkowej. Ważne są też udogodnienia organizacyjne poprawiające jakość obsługi pasaże- rów, takie jak Wspólny Bilet umożliwiający kupienie biletów na całą podróż w jednym okienku kasowym, wdrożenie procedury organizowania przejazdów osób niepełnosprawnych, wprowadzenie graficznej wizualizacji miejsc w elektrycznych zespołach trakcyjnych.

Kontraktom taborowym towarzyszą udogodnienia wymagające nowej, lepszej organizacji przestrzeni, takie jak dodatkowa powierzchnia dla osób poruszających się na wózkach, miejsca na rowery czy dodatkowe miejsca na bagaż. To wszystko służy wzrostowi popularności przewozów koleją. Jeśli do tego dodać wzrost liczby połączeń kolejowych i poprawę statystyki punktualności po- ciągów, to całość złoży się na wzrost konkurencyjności pociągów w stosunku do samolotów i samochodów osobowych, a przede wszystkim wzrost zadowolenia klientów PKP Intercity.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie podróżami koleją, PKP Intercity spodziewa się, że do 2023 r. osiągnie liczbę 70 mln pasażerów przewiezionych w ciągu roku. To będzie oznaczało ponad dwukrotny wzrost w stosunku do przełomowego 2015 r. Jak wynika z ostatnich, przeprowadzonych w maju br. badań, aż 70 proc. pasażerów spółki jest zadowolonych z podróży z PKP Intercity. To wynik o 7 proc. lepszy niż w kwietniu 2015 r. Trzy czwarte pasażerów uznaje podróż z PKP Intercity za komfortową, a pod pojęciem komfortu kryją się m.in. gwarancja miejsca siedzącego, wygoda foteli, dostępność gniazdka elektrycznego, czyli rozwiązań, których nie zabraknie również w nowych i zmodernizowanych wagonach i elektrycznych zespołach trakcyjnych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗