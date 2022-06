PKP Intercity – uwierzyć w napędową moc inwestycji

Rozmowa z Adamem Laskowskim, członkiem zarządu PKP Intercity.

Ceny benzyny rosną, a z powodu zerwanego łańcucha dostaw w salonach brakuje samochodów. Paradoksalnie, trudno o lepszy czas dla PKP Intercity.

Rzeczywiście odczuwamy duży wzrost liczby pasażerów w naszych pociągach. Czy to jest spowodowane tylko cenami benzyny? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem to efekt konsekwentnej polityki spółki. Dzięki potężnym inwestycjom w tabor staliśmy się atrakcyjnym partnerem dla podróżnych. I stajemy się konkurencyjni wobec transportu samochodowego. Przykładowo, podróżując pociągiem z Warszawy do Gdyni, nie stoimy w korkach, nie czekamy na bramkach, nie dotyczą nas problemy z parkowaniem. To oszczędność czasu

i komfort. Inna sprawa, że podróż koleją jest ekologiczna i bezemisyjna, dzięki czemu wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP Intercity pomaga zwiększyć świadomość ekologiczną Polaków. Przykładowo, w 2021 r. wybierając nasze koleje zamiast samochodów, przyczynili się do zmniejszenia emisji CO2 o 629 tys. ton.

Spółka ma powody do patrzenia z optymizmem w przyszłość, ale za nami dwa trudne lata pandemii. Jak ten czas wyglądał w PKP Intercity?

COVID-19 był dla PKP Intercity ogromnym wyzwaniem. Dużo niewiadomych, pesymistyczne prognozy, świat stanął na głowie. Do tego restrykcje związane z kwestiami sanitarnymi. Ludzie obawiali się korzystać z naszych usług ze względu na kontakt z drugim człowiekiem. Niestety, miało to przełożenie na duży spadek zainteresowania podróżami pociągami.

Jaka była na to recepta?

Podjęliśmy decyzję, aby iść do przodu. Stwierdziliśmy, że jeśli chcemy odzyskać pasażerów, musimy stworzyć dla nich takie warunki, by chcieli do nas wrócić i czuli się bezpiecznie. Uwierzyliśmy w napędową moc inwestycji. Na początku 2022 r. zaktualizowaliśmy naszą strategię do roku 2030. Inwestujemy w kolej, lokomotywy i stacje postojowe. Dziś widzimy, że była to trafna decyzja. Pasażerowie do nas wrócili. Nie przespaliśmy pandemii.

W 2019 r. z naszych usług skorzystało rekordowe blisko 49 mln pasażerów. Prognozy na 2022 r. są jeszcze lepsze. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach z naszych usług skorzystało ponad 20,1 mln pasażerów, co stanowi 8-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem sprzed trzech lat. Oczywiście pewien wpływ mają nasi goście z Ukrainy, ale jedynie częściowy. Faktem jest, że dla Polaków kolej staje się pierwszym wyborem.

Nowa strategia taborowa PKP Intercity zakłada kolejne inwestycje wyceniane na 27 mld zł. Jakie są najważniejsze cele spółki?

Chcemy wywołać efekt „wow”. W tym roku ogłosimy zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami elektrycznymi wielosystemowymi do obsługi połączeń między aglomeracjami, np. Warszawa – Gdynia, Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice. Będą dostosowane do osiągania prędkości 200 km na godz. Do tego 500 nowych wagonów w nowym designie – ich zaawansowanie technicznie będzie na całkiem innym poziomie niż ten, który znamy obecnie. To będzie skok jakościowy o znacznie wyższym komforcie podróży. Drugie tyle zmodernizujemy.

Na tym nie koniec. Pojawi się 14 zmodernizowanych wagonów do wygodnego przewożenia rowerów. W tym roku odebrano już 10 fabrycznie nowych wagonów z miejscami do przewozu jednośladów. Dzięki modernizacji linii kolejowych zwiększymy cykl kursowania składów między miastami. Docelowo ma być ich 196 tys. To aż o 64 proc. więcej w porównaniu z 2022 r. Dzięki temu szacujemy, że w 2030 r. z PKP Intercity skorzysta ponad 88 mln pasażerów.

Pasażerów przyciągają nie tylko inwestycje w tabor. PKP Intercity wprowadziło w ostatnim czasie dynamiczną sprzedaż i nową ofertę biletową. Skąd taka decyzja?

Daje to duży wachlarz możliwości przy wyborze połączenia. Czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. A to przynosi efekty w postaci wysokiej frekwencji i bardziej równomiernego rozłożenia zapełnienia pociągów. To rozwiązanie znane chociażby z linii lotniczych. Pasażerowie podróżują po świecie, mają coraz większe wymagania, więc PKP Intercity wychodzi im naprzeciw. Bilety w szczyty weekendowe (piątek i niedziela) są droższe, ale wtorkowe lub czwartkowe – tańsze. Niekoniecznie trzeba wracać w niedzielę wieczorem, skoro można wracać taniej następnego dnia rano, a nasz tabor umożliwia wygodną pracę zdalną.

Chodzi też o to, by praca naszych kolejarzy i maszynistów nie szła na marne, aby kolej była dla ludzi.