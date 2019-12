PKP Intercity wprowadza nowe pojazdy

Kończą się odbiory fabryczne pierwszych lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin, produkowanych dla PKP Intercity przez nowosądecki Newag. Przewoźnik wkrótce odbierze pierwszych osiem tych nowoczesnych, umożliwiających szybkie podróże pojazdów.

Obecnie w ramach procedury odbioru pierwszych pojazdów trwają m.in. jazdy testowe (luzem i z wagonami), w których uczestniczą inżynierowie i komisarze odbiorczy przewoźnika. Następnie lokomotywy zostaną przetransportowane do Warszawy i przygotowane przez producenta do odbiorów końcowych w Zakładzie Centralnym PKP Intercity.

Wartość inwestycji w 30 nowych lokomotyw wynosi 551,4 mln zł brutto. Producent zrealizuje zamówienie w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Do PKP Intercity wszystkie pojazdy trafią więc pod koniec 2020 r. [FOT. ARC]

W ramach kontraktu producent przeprowadza szkolenia dla pracowników wskazanych przez PKP Intercity w zakresie obsługi pojazdów, świadczenia usług ich utrzymania oraz usług gwarancyjnych.

Nowe lokomotywy trafią na tory w ramach realizacji kontraktu z 29 maja 2018 r., zawartego przez PKP Intercity z nowosądeckim producentem Newag, na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin. We wrześniu 2019 r. umowa została rozszerzona o dodatkowe 10 pojazdów. Wartość inwestycji w 30 nowych lokomotyw wynosi 551,4 mln zł brutto. Zgodnie z umową producent zrealizuje zamówienie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Do PKP Intercity wszystkie pojazdy trafią więc pod koniec 2020 r.

Dla całej branży

Głównymi beneficjentami inwestycji taborowych PKP Intercity są polscy producenci taboru, z którymi przewoźnik zawarł i nadal zawiera kolejne umowy. To m.in. H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Newag z Nowego Sącza czy Pesa Bydgoszcz, a także polska spółka światowego producenta pojazdów szynowych Stadler Polska. Zakupy taboru wyprodukowanego w kraju to stały element polityki inwestycyjnej przewoźnika.

— Wielomiliardowe inwestycje naszego narodowego przewoźnika i zakup nowoczesnych pojazdów produkowanych w Polsce służą zarówno gospodarce, jak i pasażerom. Każda umowa przybliża nas bowiem do celu, do jakiego bezustannie dążymy, czyli kolei komfortowej, punktualnej i bezpiecznej — podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Zakup pojazdów EU160 Griffin jest elementem projektu „Przyspieszamy komfortowo — unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA”, i częściowo finansowany jest ze środków unijnych.

Współpraca PKP Intercity z nowosądecką firmą nie ogranicza się do tych 30 nowych lokomotyw — to również realizacja innych zadań inwestycyjnych, jak: naprawy poziomu P4 lokomotyw elektrycznych serii EP09 prowadzących pociągi w Vmax-160 km/h czy naprawy poziomu P5 wagonów osobowych, które po modernizacji są wagonami bezprzedziałowymi drugiej klasy przystosowanymi do przewozu rowerów.

W latach 2016-19 spółka PKP Intercity zawarła z Newag SA siedem umów na łączną wartość 160 mln zł brutto.

Przyspieszenie na torach

Lokomotywy elektryczne Griffin będą rozwijały prędkość do 160 km/h. To najnowocześniejsze tego typu pojazdy w Polsce. Spełniają wymagania europejskich przepisów Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności, są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS (poziomu pierwszego i drugiego), który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach i spełnia wymagania wchodzącego w 2020 r. IV pakietu kolejowego Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Lokomotywy zawierają również system zdalnej diagnostyki, który pozwoli na monitorowanie ich pracy online w czasie rzeczywistym.

— Jesteśmy przekonani, że najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce, które produkujemy dla PKP Intercity, będą znaczącym wzmocnieniem floty przewoźnika. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne pozwolą zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz niezawodności, co przełoży się na sprawną obsługę pasażerów — skomentował inwestycję Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.

Ze względu na swoje możliwości pojazdy pozwolą efektywnie wykorzystywać do szybkiego ruchu zmodernizowane linie kolejowe na takich trasach, jak m.in. Przemyśl — Lublin — Warszawa — Bydgoszcz — Gdynia/Piła — Kołobrzeg/(Gorzów Wielkopolski) czy Suwałki — Białystok/ Lublin — Warszawa — Poznań — Szczecin/ Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.

Pasażer chętnie pojedzie

Strategia taborowa PKP Intercity Kolej Dużych Inwestycji, przewidująca wydatkowanie 7 mld zł do 2023 r., jest związana z popytem na podróże koleją po Polsce — odpowiada na obecny wzrost przewozów i stymuluje dalszy, w kolejnych latach.

— Intensywne inwestycje w nowoczesną flotę pozwolą nam na dalszy, stabilny rozwój. Wszystko po to, aby zapewnić społeczeństwu wysokiej jakości usługi transportowe. Najnowocześniejsze lokomotywy w Polsce od firmy Newag istotnie się do tego przyczynią — podkreśla Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Polacy coraz chętniej wybierają kolej, ale też mają coraz wyższe wymagania co do szybkości przejazdu oraz komfortu podróży. Chcą się czuć bezpiecznie, ale też oczekują, że mogą czas spędzony w podróży wykorzystać w wybrany przez siebie sposób, np. pracując, surfując w internecie, korzystając z możliwości zjedzenia posiłku w drodze lub odpoczywając w strefie ciszy. Czasem chcą podróżować w zamkniętej grupie znajomych albo zabrać ze sobą rower. Te i inne oczekiwania pasażerów są przedmiotem troski przewoźnika i mieszczą się w jego projektach inwestycyjnych. Plany PKP Intercity związane z taborem do 2023 r. są bardzo ambitne. Przewidziano m.in. modernizację ponad 700 wagonów i zakup 185 nowych, w tym przedziałowe i bezprzedziałowe, pierwszej i drugiej klasy, gastronomiczne, do przewozu rowerów, wielofunkcyjne wagony Combo oraz wagony ze Strefą Małego Podróżnika. Ponadto zakup 12 i modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) oraz zakup 118 lokomotyw elektrycznych (jedno- i wielosystemowych) i spalinowych. Poddane modernizacji zostanie blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych, część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej. Modernizacji poddane będzie także 15 stacji postojowych.

Przewoźnik planuje, że po zakończeniu programu w 2023 r. pociągi spółki będą zestawiane w blisko 80 proc. z nowego i zmodernizowanego taboru, w 80 proc. będą umieszczone gniazdka elektryczne, 94 proc. będzie miało klimatyzację i co najmniej 77 proc. umożliwi korzystanie z bezprzewodowego internetu. Do tego w każdym składzie znajdzie się przestrzeń przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz miejsce na rowery.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗